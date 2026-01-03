泰柬戰車山地大戰 泰M48成功1打4擊退T-55

〔記者吳哲宇／綜合報導〕泰柬衝突仍在持續，一段流傳於社群媒體的影片顯示，雙方在12月時於某處山地爆發戰車對射，泰方的1輛M48戰車面對4輛柬軍的T-55戰車，至少擊毀1輛以上並將對方逼退。這兩種戰車在數據上屬於同一等級，但M48卻發揮了超常的實力，對於將M48改造為CM-11/12的國軍來說，也有一定的信心提振作用。

軍聞網站「Defence 24」報導，影片顯示，雙方至少發生了一次戰車直接交火。1輛泰國M48A5PI戰車面對數輛柬埔寨T-55戰車，泰國戰車佔據了有利位置。影片顯示，其乘員成功擊毀了至少部分，甚至可能全部的T-55坦克。泰國軍方尚未公佈交火的具體座標和時間線，但應該是12月下旬雙方達成停火協議前。

報導指出，泰國擁有多達近650輛的戰車部隊，包括烏克蘭設計的49輛BM Oplot-T、中國設計的60輛VT-4和美國設計的178輛M60A1和A3、105輛M48A5PI以及100多輛魟魚式輕戰車，以及數量龐大的FV101蠍式裝甲車；柬埔寨則擁有300多輛T-55和T-54中型戰車，以及中國仿製T-55的59式戰車，還有大約70輛中國62式和63式輕型戰車，都屬於過時的型號。

不過，T-55與M48相比，都屬於同時代的第二代戰車，M48A5PI則在1970年代受泰國進行現代化改造，主砲換裝為105公厘口徑，並更新同軸機槍，同時將車長槍塔更換成以色列製車長旋轉塔；而柬埔寨的T-55則未經過升級，仍為100公厘主砲，但亦能貫穿300公厘後的均質鋼板，其防護力最厚達205公厘，最薄則為60公厘。

