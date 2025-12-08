泰柬才爆衝突！泰北邊境不平靜 開火攔截運毒集團查獲180萬顆安非他命

泰北邊境不平靜，軍方查獲運毒集團，當場查扣了將近180萬顆安非他命藥丸。（翻攝自khaosod新聞）

泰國北部邊境局勢今（8日）傳出激烈槍戰！清邁府清道縣的邊境地區，泰國帕蒙部隊成功攔截了一個試圖走私毒品的集團，雙方爆發長達5分鐘激烈衝突，雖然販毒成員趁亂逃脫，但軍方當場查扣了將近180萬顆安非他命藥丸，以及2枚手榴彈等武器，所幸泰國軍人均平安。

泰媒《khaosod》報導，帕蒙部隊接獲清道縣當地民眾通報，指販毒集團正企圖將大批毒品從鄰國走私運入泰國境內，準備經清邁府運往泰國內陸地區。泰國查亞努帕特特種部隊的第2騎兵連隨即派出兩個行動小組，前往距離邊境約5公里的輸水管路線進行巡邏與監控。

廣告 廣告

巡邏隊伍在那裡發現了約20到25名的販毒集團成員，他們都背著綠色背包。第2騎兵連發出警告信號，要求他們停下接受檢查，但該集團成員卻立即使用不明武器向泰國軍方開火，雙方隨即爆發激烈槍戰。

衝突結束後，泰國軍人均安全，而運毒集團成員則是趁亂逃脫。軍方在衝突區域內，查獲了大量的第一級毒品安非他命，約180萬顆，此外還有手榴彈2枚、裝有子彈的彈匣13個以及手機一支。

帕蒙部隊指揮官隨後已指派特種部隊副指揮官及相關單位前往現場，召開記者會說明此次查獲毒品的數量，並將所有證物送交警方依法處理。查亞努帕特特種部隊與帕蒙部隊也再次呼籲民眾共同合作，提高警覺，留意並舉報社區內的可疑行為或親密人士與毒品相關的線索，協助軍方有效阻截、鎮壓毒品犯罪。

泰柬邊境情勢緊張 軍方啟動軍事行動收復沙繳主權地區

在北部邊境發生緝毒槍戰的同時，泰國東部沙繳府的泰柬邊境地區也爆發了軍事衝突。根據最新進度顯示，第一軍區司令部作戰中心今當地時間下午1點30分接獲報告，指出柬埔寨軍方在沙繳府邊境處於最高戰備狀態，並持續將兵力、軍事裝備和重型武器運往其陣地，同時密切監視泰國軍隊。

由於柬埔寨軍隊已向邊境移動逼近，此舉被視為嚴重威脅泰國主權，危及當地民眾生命安全，且不符合泰柬和平協議。因此，第一軍區司令部已命令轄下的東部部隊，開始執行軍事行動，以收復沙繳府邊境地區被侵佔的泰國主權領土。

對此，朱拉隆功大學政治學系講師蒲安通（Puangthong Pawakapan）分析，泰柬雙方互控對方先開火，但卻缺乏一個可信的「中立方」來確認事實，兩國只會陷入無止盡的相互指責。

然而，造成這種情況的原因，正是因為泰國總理阿努廷在11月10日宣布暫停履行《吉隆坡和平協議》，導致協議中原應擔任邊境監察任務的「東協觀察團」（AOT）無法繼續運作。

學者強調，要擺脫這場衝突，唯一的途徑就是讓邊境降溫至平靜，這只有在中立方的嚴密監控下才能實現。她認為，兩國必須回歸使用《吉隆坡和平協議》，現在還不嫌晚。她總結道，泰國和柬埔寨已到達無法自行解決問題的臨界點，沒有任何一方能憑藉武力徹底擊敗對方，因此兩國人民社會應當共同推動政府，尋求擺脫衝突的途徑，這對邊境民眾和國家的長期發展都至關重要。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

泰柬衝突再起！邊境641校緊急停課 財長拒答是否影響與美關稅談判

肉肉救人！美國女司機遭乘客連開7槍 「子彈卡脂肪」驚險活命

中國鄱陽湖濕地遭投放劇毒農藥！誘候鳥啄食稻穀 多隻珍貴禽鳥窒息慘死