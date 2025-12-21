泰柬持續交火 柬埔寨：至少50萬人流離失所

柬埔寨內政部今天(21日)表示，與鄰國泰國持續2週的致命邊境衝突，已迫使超過50萬名柬埔寨人民流離失所。

這兩個東南亞國家本月再度爆發戰事，動用坦克、無人機與砲火交戰，至今已在泰國造成至少22人死亡，柬埔寨則有19人喪命。

這場衝突源於雙方對長達800公里、可追溯至殖民時期劃界的邊界爭議，以及針對零星分布在邊境區域的古老寺廟遺址糾紛。

柬埔寨內政部在聲明中指出：「目前有超過50萬名柬埔寨民眾，包括婦女與兒童，因躲避泰國F-16戰機的空襲、砲彈與火箭攻擊，被迫離開家園與學校，承受極為嚴重的人道困境。」該聲明表示，撤離人數達51萬8,611人。

泰國方面則表示，這波再起的邊境衝突，也已造成約40萬名泰國民眾流離失所。

泰柬在今年7月曾爆發5天的交火，造成數十人喪生。在最新爆發的衝突中，兩國互控對方挑起新一輪戰事，並指責對方攻擊平民。

美國、中國與馬來西亞先前曾斡旋促成停火，但停火協議並未維持太久。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)19日表示，華府希望柬埔寨與泰國能在22日或23日前達成新的停火。

包括柬埔寨與泰國在內的東協(ASEAN)成員國外長，預計22日在吉隆坡舉行會談，尋求以外交途徑解決這場衝突。