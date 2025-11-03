泰柬撤除邊界重型武器 掃雷行動緩解緊張局勢

泰國官員3日表示，泰國與柬埔寨已開始沿爭議邊界撤出重型武器並展開掃雷行動，這是兩國在上週簽署延長停火協議後為緩解緊張關係所採取的步驟之一。

兩國邊境衝突於三個月前爆發、造成為期五天的致命戰鬥。上週，泰國與柬埔寨領導人在美國總統川普(Donald Trump)見證下於吉隆坡簽署了擴大停火協議。

泰國政府發言人席里蓬(Siripong Angkasakulkiat)表示，泰國不會釋放被俘的18名柬埔寨士兵，也不會重新開放邊境檢查站，直到泰國評估柬埔寨有意遵守協議。

泰國國防部發言人蘇拉桑(Surasant Kongsiri)在記者會上指出，兩國邊界的掃雷行動已正式開始。泰方提議在13個區域清除地雷，而柬埔寨則負責其中1個區域。

31日，兩國在聯合聲明中已同意將分成三階段從邊境撤除重型武器。首先是火箭系統，其次是炮火，最後是坦克與其他裝甲車。

柬埔寨國防部1日宣布，第一階段撤軍作業將自11月1日起進行，預計為期三週。

蘇拉桑於3日表示：「我們預期撤離重型武器可在年底前完成。」他並指出，兩國已加強合作打擊跨國網路犯罪，並且正在緊急推動爭議邊界區域的聯合劃界作業。

今年7月爆發的五天戰爭造成至少48人死亡，數十萬人一度被迫逃離家園，為兩國間數十年來最嚴重的武裝衝突。在美方協助下，兩國於7月28日在馬來西亞簽署了初步停火協議。(編輯：宋皖媛)