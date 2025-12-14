泰柬武裝衝突繼續擴大 宵禁延伸至泰國東南沿海地區

柬埔寨邊境地帶的居民撤退疏散到班達棉吉省的一個村鎮，躲避泰國與柬埔寨的的戰火，一女子幫生病的媽媽按摩紓緩疼痛。美聯社



儘管有美國總統川普的介入調停，泰國與柬埔寨的邊境交火衝突毫無停止跡象。泰國政府週日（14日）宣布東南省分桐艾府（Trat province）的沿海地區也執行宵禁，進一步擴大管制地區。

自今年5月一名柬埔寨士兵在一次小規模衝突中喪生以來，這兩個東南亞鄰國今年已多次訴諸武力，重新點燃了這場衝突，已導致邊境兩側數十萬人流離失所。

泰國國防部發言人在宣布宵禁後，於曼谷舉行的新聞發布會上表示，儘管柬埔寨週六（13日）再次重申願意停火，但「總體而言，衝突仍在持續」。他表示，泰國對外交解決方案持開放態度，但「柬埔寨必須先停止敵對行動，我們才能進行談判」。

廣告 廣告

泰國軍隊12月14日在運輸機上安置與柬埔寨交火中犧牲的同袍棺木。路透社

這次的宵禁範圍覆蓋泰國桐艾府與柬埔寨戈公省（Koh Kong province）接壤的五個縣，但不包括觀光旅遊島嶼象島（Koh Chang）和谷島（Koh Kood）。軍方先前在東部的沙繳府（Sakeo province）實施的宵禁也仍然有效。

泰國軍方週六表示，他們摧毀了一座柬埔寨用於向該地區運送重型武器和其他設備的橋樑，並發動了一次轟炸，打擊柬埔寨沿海戈公省預先部署的火砲。柬埔寨則指責泰國襲擊民用基礎設施。

自週一（8日）以來，泰國和柬埔寨已沿著兩國長達817公里的邊境多處交火。這是今年7月一次為期五天、經川普和馬來西亞調解後結束的衝突以來，最激烈的新一系列戰鬥。

預產期就在這幾天的柬埔寨婦人（左），12月13日趁夜從與泰國接壤的邊境地區後撤到班達棉及省。路透社

柬埔寨邊境地帶的居民撤退疏散到班達棉吉省的一個村鎮，躲避泰國與柬埔寨的的戰火。美聯社

川普表示，他週五（12日）已經與泰國看守總理阿努廷和柬埔寨總理洪馬內進行了通話，宣稱泰柬雙方已同意「停止所有射擊」。

但在週六，阿努廷誓言將持續戰鬥，「直到我們認為我們的土地和人民不再受到傷害和威脅為止」。

白宮發言人隨後表示，川普期望所有各方信守承諾，並且「他將追究任何必要的人的責任，以制止殺戮並確保持久和平」。

更多太報報導

有內鬼！美軍於敘利亞遇「伊斯蘭國」襲擊3死 川普：嚴厲報復

川普通話難解泰柬衝突 泰國總理宣布國會改選在打何算盤？

川普介入泰柬未停火！白宮籲履行承諾 泰總理：未達新協議