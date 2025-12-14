泰柬沒停火！泰宣布實施宵禁 軍方：「從未提及或計劃」停火

泰國政府14日宣布，在東南部的達叻府（Trat）實施宵禁，原因是與柬埔寨的邊境衝突已擴散至爭議地區的沿海區域。泰國皇家陸軍表示，他們「從未提及或計劃」停火，並且「沒有」停止戰鬥的計劃。這距離美國總統川普宣稱雙方同意停火僅過了兩天。

泰國一棟房屋遭破壞，一名士兵稱為柬埔寨砲擊所致。 （圖／《美聯社》）

據《路透社》、《半島電視台》14日報導，泰國軍方對柬埔寨發動新一輪攻勢，意圖「收復主權領土」，拒絕了包括美國總統川普在內的各方調解努力。

這兩個東南亞鄰國今年已多次爆發武裝衝突。自5月一名柬埔寨士兵在邊境小規模衝突中喪生後，雙方緊張關係再度升溫，已造成兩國邊境數十萬人流離失所。根據最新統計，至少已有25名軍人和平民在衝突中死亡，超過50萬人被迫撤離家園。

泰國國防部發言人、海軍少將孔西里（Surasant Kongsiri）在曼谷舉行的記者會上表示，儘管柬埔寨13日再次重申願意停火，但「整體而言，衝突持續不斷」。他強調泰國願意尋求外交解決方案，但「柬埔寨必須先停止敵對行動，我們才能進行談判」。

泰國皇家海軍發言人、海軍少將拉塔納猜亞潘（Parach Rattanachaiyapan）向《Matichon Online》表示，泰軍已在達叻府沿海地區「發動軍事行動以奪回泰國主權領土」。他說，行動於清晨展開並爆發激烈交火，是「根據國際法的自衛原則和維護國家主權而進行」。泰國軍方宣稱已「成功控制並奪回該地區，驅逐所有對抗勢力」，泰國公共電視台《Thai PBS》報導，軍方在「驅逐所有對抗勢力」後「插上泰國國旗」。

泰國軍方13日表示，已摧毀柬埔寨用來運送重型武器和其他裝備的一座橋樑，並針對柬埔寨沿海戈公省（Koh Kong）預先部署的火砲發動攻擊。柬埔寨新聞網站《Cambodianess》報導，至少有7個地區遭到攻擊，包括菩薩省（Pursat)，泰軍據報使用F-16戰鬥機投擲炸彈。柬埔寨則指控泰國攻擊平民基礎設施。

目前尚無關於最新事件造成人員傷亡的報告。柬埔寨軍方尚未就14日發生的最新衝突發表聲明。截至發稿時，《半島電視台》尚無法獨立證實這些報導。

在柬埔寨為躲避戰火逃離家園的的避難人群。 （圖／《美聯社》）

柬埔寨內政部13日晚間發布聲明宣布，「柬埔寨王國政府決定立即全面暫停所有柬泰邊境口岸的出入境活動，直至另行通知」。這兩個國家自7日起在長達817公里的邊境線多處交火，是自7月那場為期5天、最終在川普和馬來西亞調停下結束的衝突以來最激烈的戰鬥。

川普12日表示，他已與泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話，雙方同意「停止所有射擊」。然而13日，阿努廷誓言將持續戰鬥，「直到我們不再感受到對我們土地和人民的傷害與威脅」。泰國外交部長普安克凱烏（Sihasak Phuangketkeow）也表示，川普的部分言論「未能準確反映實際情況」。

白宮發言人隨後表示，川普期待各方履行承諾，「他將視需要追究任何人的責任，以停止殺戮並確保持久和平」。

