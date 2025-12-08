泰柬烽火再起！泰國F-16清晨轟炸柬軍據點 川普斡旋和平協議形同廢紙

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

泰國在今（8）日清晨空襲柬埔寨軍事據點，撕破雙邊兩個月來的和平協議，並互相指控是對方先動手。據泰國媒體The Nation報導，目前泰方1人確定死亡，1人死亡尚未證實，至少8人受傷，並撤離大量平民。

泰柬邊境衝突再起，雙方撤離居民。（圖／美聯社）

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國陸軍發言人文泰（Maj. Gen. Winthai Suvaree）少將表示，柬埔寨週日（7）下午曾襲擊泰柬邊境的四色菊府，當時造成2名士兵受傷。自昨日晚間10點，柬埔寨開始部署坦克、武器並撤鄰居民，柬國軍隊從今天早上5點5分開始進行步槍射擊和間接射擊，而泰方針對柬埔寨軍事陣地和火力武器支援站進行還擊。

柬埔寨媒體《高棉時報》（Khmer Times）則稱，泰國自凌晨1點開始部署坦克，並於凌晨5點4分開始在邊境沿線上向柬埔寨開火，使用F-16戰機和毒氣，並宣稱柬方並未回擊。

泰柬兩國7月爆發連續5天激戰，造成數十人死亡、20萬人逃離家園。雖在美國總統川普斡旋下於7月28日達成停火、並於10月底簽署和平協議，但隨著近期空襲再起，脆弱的和平恐再度破裂。

