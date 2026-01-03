泰柬爭議再起 邊界村落遭「併吞」雙邊各說各話

柬埔寨2日表示，泰國軍隊已控制了一處具爭議性的邊境村莊，指控泰國在雙方一週前停火、停止在爭議邊界的致命衝突後「吞併」了這個地區。

泰柬衝突源自雙方對長達800公里的殖民時期邊界劃分、以及分布在邊界上的多處古寺遺址所產生的領土爭議。這次兩國在爆發了持續3週、造成至少47人死亡、超過100萬人流離失所的衝突後，在上個月27日達成停火協議。

但柬埔寨新聞部長涅帕達(Neth Pheaktra)2日告訴法新社，泰國軍隊已開始「將柬埔寨領土非法併吞到泰國，特別是在楚克切(Chouk Chey)村落」。

泰國軍方則發表聲明說，他們已控制了向來屬於泰國、但遭到柬埔寨「佔領」的地區。聲明中並未提到具體地點。

涅帕達表示，泰國部隊破壞民用建築，架設鐵絲網並設置貨櫃來形成「邊界圍牆」，並進行部署來管理具爭議性的地區。「泰國單方面以武力宣示主權，也表現在升起泰國國旗」。

根據柬埔寨新聞部提供給法新社的地圖，泰國軍隊出現在柬埔寨聲稱擁有的楚克切地區。

根據這份地圖，泰國目前控制區的最遠處，距離金邊劃定、通過這處村落的邊界線大約750公尺(0.5英里)。

涅帕達說，柬埔寨不會承認任何因為武力而改變的邊界線。

泰國軍方則發表聲明反駁了金邊的說法，並駁斥近來媒體有關泰國武力奪取柬埔寨領土的報導。

聲明中雖未指明地點，但表示「這原是柬埔寨軍隊派駐兵力、以及柬埔寨平民定居的地方，已經侵佔了泰國主權」。「因此事實上是柬埔寨佔據了泰國的部分領土」，並沒有「侵略或佔領柬埔寨的土地」。(編輯：陳文蔚)