泰柬第3度爆發衝突、和平協議搖搖欲墜 川普：應該會沒事

泰國和柬埔寨11月12日在爭議邊境爆發衝突，班提米安夏省的一名柬埔寨士兵，騎著摩托車載著一名受傷男子及一名女子離開現場。路透社



泰國與柬埔寨本月爆發今年以來第三次邊境衝突，和平協議搖搖欲墜。自稱調停泰柬衝突有功的美國總統川普14日表示，「情況應該會沒事」。

泰國與柬埔寨今年5月及7月兩度在爭議邊境爆發衝突，其中7月下旬持續5天的衝突，至少造成48人死亡，約30萬人被迫暫時撤離。

在馬來西亞總理安華調停下，泰柬2國上月下旬於東協峰會簽署和平協議。美國總統川普自認也有功勞，把參與調停泰柬衝突列為他值得獲頒諾貝爾和平獎的「調停8場戰爭」之一。

泰國軍方11日表示，4名士兵10日在邊境、東北部四色菊府（Sisaket）堪塔瑞拉克區 （Kantharalak）因地雷爆炸而受傷，且該枚地雷是新埋設的。泰國政府指控柬埔寨公然違反泰柬和平協議，宣布暫時中止與柬埔寨簽署的和平協議。

柬埔寨方面則指責泰軍12日在邊境開火，造成1名柬人喪生，指控泰軍挑釁。泰國則反控是柬軍先開槍，泰軍鳴槍警告，雙方交火約10分鐘。

川普15日晚間對記者表示：「我已與兩國的總理通話，他們的狀況很好。我認為他們會沒事。」白宮官員表示，川普13日也已跟馬來西亞方面接觸。

儘管川普認為泰柬應該會沒事，但泰國總理仍要求柬埔寨就涉嫌埋設新的地雷向泰國道歉，柬埔寨否認指控。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）15日表示，在柬埔寨承認違規，並就最新事件道歉之前，曼谷當局將不會遵守該協議。

阿努汀與川普及安華通話後於臉書發文指出，泰國有權採取一切必要行動，以維護國家主權，並確保人民與財產不受外部威脅。

他表示，他已請求川普與持續擔任調停者的安華，轉告柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet），要求柬方遵守協議，且不要干預排雷作業。

洪瑪內14日在臉書發文表示，金邊方面將持續落實協議，並希望雙方能依照既有原則與機制繼續合作。

安華在X平台發文說，柬埔寨與泰國都已準備好「持續選擇透過對話與外交努力，作為有效的解決途徑」。

