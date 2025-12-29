泰柬簽署協議停火 川普讚效率加碼諷刺「聯合國功能已遭美國取代」

美國總統川普28日在社群平台「真實社群」發文，對泰國與柬埔寨領袖能在短時間內達成這項「公正結果」表示高度讚賞。（白宮提供）

泰國與柬埔寨兩國國防部長於27日在泰國尖竹汶府舉行特別邊界總委員會會議，正式簽署聯合聲明，宣布自當日中午12時起全面實施停火。這項協議終結了雙方長達20天的致命邊境衝突，在此期間已造成至少101人死亡，並導致邊境地區超過50萬名平民流離失所。

根據協議內容，兩國同意立即停止包括針對平民、民用設施及軍事目標在內的所有武器攻擊，並承諾維持現有的部隊部署，不再進一步調動，以確保前線局勢回歸穩定。

針對這項和平進展，美國總統川普28日在社群平台「真實社群」發文，對泰國與柬埔寨領袖能在短時間內達成這項「公正結果」表示高度讚賞。川普形容此次停火達成得「迅速且果斷」，並以此為例，強調全球衝突都應以這種效率來處理。他在文中特別指出，華府在此次協調過程中與中國、馬來西亞密切合作，對於能促成兩國回歸和平共處狀態感到自豪。

然而，川普也趁機對聯合國發起猛烈抨擊，宣稱美國在調解全球爭端上扮演了更實質的角色，甚至直言美國或許已經成為「真正的聯合國」，因為聯合國在這些衝突中幾乎沒有提供任何實質幫助，他並敦促該機構必須開始採取行動參與世界和平。

在區域大國的斡旋方面，中國外交部對此協議表達歡迎，並由部長王毅在雲南與泰、柬兩國外長及軍方代表展開進一步會晤。王毅強調對話協商是解決爭端的有效途徑，中方除提供對話平台外，也表態支持東協發揮監督停火的作用，並承諾提供人道主義援助以安置受災民眾。

