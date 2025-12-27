泰柬簽「立即停火」協議 即刻生效、禁止部隊調動增援

泰國與柬埔寨國防部長今日( 27 日)共同出席談判會議，並簽署暫時停火協議，宣布自當地時間 12 點起開始停火。 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨於本月初再次爆發衝突，雙方在邊境地區進行激烈交戰，東南亞地區的緊張局勢也持續升溫。在衝突持續 20 天後，泰柬兩國國防部長今天（27日）共同簽署停火協議並發布聲明，宣布停火協議即刻生效，強調雙方均不再針對軍隊的部署進行任何調動，暫時為此次的衝突畫上句點。

根據《印度教徒報》報導，泰國國防部長納塔蓬．納克帕尼( Natthaphon Nakrphanit )與柬埔寨國防部長狄．塞哈( Tea Seiha )達成共識，決定暫時停止持續數周的激烈邊境衝突，並簽署暫時性的停火協議。雙方也發布聯合聲明，宣布停火將於當地時間 12 點（台北時間下午1點）正式生效，並不再調整邊境地區的部隊部署。

報導稱，在公布停火協議後，柬埔寨國防部透過社群平台發表獨立聲明，提醒泰國不要再針對邊境地區發動任何軍事行動，「任何的增援行動都可能加劇地區的緊張局勢，並對兩國解決當前衝突的長期努力產生負面的影響」。

該報導表示，截至目前為止，此次的泰柬邊境衝突總計導致至少 101 人死亡，超過 50 萬平民流離失所，是雙方近年來最嚴重的武裝衝突之一。雙方軍隊甚至在衝突期間出動戰鬥機轟炸對方設施，或相互使用火箭彈、砲火進行攻擊。

