泰柬衝突不停！背後陣陣砲火聲 柬國士兵「淡定對鏡頭介紹防曬乳」

國際中心／紀玫瑄報導

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，最近有段柬埔寨士兵的影片在網路上意外走紅，這名柬埔寨士兵身穿戰鬥裝備，背景音是滿滿的槍聲與砲火聲，但卻淡定地對鏡頭仔細介紹防曬乳，甚至現場示範塗抹。

◆柬埔寨士兵戰火中賣防曬乳

影片中的柬埔寨士兵戴著頭盔、身穿戰鬥裝備，對鏡頭仔細介紹、展示防曬乳，甚至直接現場示範塗抹，然而影片地點不在普通的辦公室，而是在柬埔寨跟泰國的邊境戰場上。

從影片背景中能聽到陣陣的槍聲與砲火聲，但卻不影響這名士兵想「介紹防曬乳」的節奏與心情，甚至還仔細向鏡頭展示產品細節與品牌，而士兵推銷產品的行為與背景的槍炮聲形成了強烈的對比。

◆泰柬兩國為什麼會戰爭？

泰國與柬埔寨長期以來，因邊境的主權問題而有爭議。兩國更於今年7月24日於邊境地區爆發大規模軍事衝突，甚至升級為戰機空襲、地雷爆炸等軍事行動，但雙方互相指控「是對方先開火」。

10月底時雙方曾簽署《吉隆坡和平協議》，代表第一階段的爭端結束，不料12月7日再度爆發地面衝突，至今戰事仍持續中。

◆泰柬24日雙邊對話

泰國與柬埔寨邊境的停火談判訂於24日舉行，為期4天，預計27日雙方國防部長將會面，盼能藉此結束衝突。這將是12月7日衝突爆發後首場的雙邊對話。

根據路透社報導，泰柬雙方團隊在南部邊境附近檢查站舉行磋商，柬埔寨在會談上遞交信件，呼籲「雙方恢復停火」，泰方則重申3大停火條件，第一，柬埔寨先停火，第二，須在觀察員監督下持續停火，第三，柬方應積極主動清除邊境地區地雷。

