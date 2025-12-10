泰柬衝突再起數十萬人撤離 川普將致電止戰

泰國與柬埔寨之間的衝突今天(10日)進入第三天，美國總統川普(Donald Trump)表示他將致電雙方停止這場衝突。在此之前，川普今年7月斡旋一項停火協議，結束了泰柬為期5天的戰事。

泰國外交部長9日在訪談中表示，他認為這場邊境衝突沒有談判的可能性，並補充說情況不利於第三方調解。在此同時，柬埔寨總理洪馬內(Hun Manet)的高階顧問告訴路透社，柬埔寨「隨時準備談判」。

川普9日在賓州的集會上，列舉了他宣稱他協助停止的戰爭，包含巴基斯坦和印度、以色列和伊朗，最後才談到泰柬再度爆發的衝突。川普指出他將致電雙方。

川普先前才與泰柬兩國領袖通話，並在7月衝突後雙方達成的脆弱停火協議扮演關鍵角色，這場衝突導致48人死亡，是兩國近代史上最嚴重的衝突。

今年7月，川普利用貿易談判斡旋了停火協議。泰國外交部長希哈薩(Sihasak Phuangketkeow)告訴路透社，他不認為關稅的威脅應該被用來施壓他的國家進行談判。

自從上個月泰國暫停了在川普出席的10月峰會上達成緩和局勢的措施以來，兩國緊張持續升溫。在此之前，一名泰國士兵被地雷炸傷，曼谷方面稱地雷是柬埔寨近期埋設的，但柬埔寨否認了這項指控。

泰柬兩國都表示已從邊境地區撤離了數十萬人。柬埔寨國防部指出，截至9日晚間，有9名平民喪命、20人重傷。泰國官員則表示，已有4名士兵喪命、68人受傷。

泰國已明確表示，目標是削弱柬埔寨發動攻擊的能力。一位高階將領8日表示，泰國軍隊的目標是「長期削弱柬埔寨的軍事能力」。

柬埔寨國防部9日表示，其部隊別無選擇，只能採取防禦行動，並指控泰國「無差別且殘忍地用砲彈襲擊平民住宅區」，曼谷方面否認了這項指控。(編輯：許嘉芫)