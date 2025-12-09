泰柬衝突再起！ 泰裝甲部隊越界 砲彈轟柬校園釀4死

泰國與柬埔寨邊境，再度爆發衝突。（示意圖／Pexels）





泰國與柬埔寨邊境，再度爆發衝突。泰國總理強調，絕不允許主權遭侵犯；柬埔寨則反控泰軍砲彈落入小學校園。邊境民眾遭遇砲火驚魂，逃竄畫面也曝光。

監視器畫面顯示，一名男子起身望向遠方，似乎察覺異狀，下一秒便傳來巨大的爆炸聲。原本坐在戶外的民眾，嚇得急忙抱起手邊物品、往室內衝。事發地點位於泰國沙繳府，鄰近柬埔寨邊境。同樣陷入驚慌的，還有對岸柬埔寨居民。泰柬兩國再度交火，受苦的都是邊境人民，只能想辦法尋找掩護，躲避砲擊。

泰國總理阿努廷表示，泰國不希望看到暴力，並堅稱從未挑起衝突，也沒有侵犯他國領土；同時授權軍方行使自衛權反擊。泰國外交部也強調，軍事行動將持續到安全無虞為止。

柬埔寨方面則反指責泰軍越界。柬埔寨軍方發言人素姬塔表示，泰方兩度入侵行動，已清楚顯示其意圖，形同單方面以武力改變邊界。雙方各說各話，責任互相推託。柬埔寨更指控，泰軍砲彈落入一所小學校園，造成十多名平民死傷，情勢持續緊張。

