泰柬衝突再起 邊境40萬人撤離

泰國及柬埔寨邊境，再度爆發軍事衝突。泰國已有多達40萬人，被要求立即撤離危險地區，擠進避難所。柬埔寨方面，鄰近邊界的農村與學校，學生與老百姓也大規模逃離。根據美聯社及泰國曼谷郵報報導，兩國在邊界上的長期爭議，今年一度在美國及馬來西亞調停下停火。但從7號開始，又爆發自今年7月以來，最嚴重的衝突。截至目前，至少已造成4位柬埔寨平民、1位泰國軍人喪命，並迫使泰國鄰近柬埔寨邊境的600多所學校和多間醫院暫時關閉。泰國有地區商會主席指出，因人潮量湧入，避難所的容納量已達飽和。美國總統川普和馬來西亞總理安華，8號受訪時，都再度呼籲泰柬雙方克制軍事攻擊。

學生倉皇逃離教室，因為泰國和柬埔寨兩國，邊境的緊張局勢再度升級。

廣告 廣告

柬埔寨邊境的村民，也緊急撤離。根據路透社報導，泰國軍隊周一向柬埔寨發動空襲，並造成人員死傷。但雙方都互相指控，是對方先破壞了停火協議。

泰國外交部發言人 尼孔德：「泰國政府的目標是，捍衛國家主權和領土完整，因此，我們的軍事行動，將持續到這項目標實現為止。」

長長的車陣，綿延看不到盡頭。泰國外交部證實，因發現柬埔寨又在邊界增設地雷，並炸傷泰國數位軍人，泰方才會反擊，並已緊急發送簡訊，要求所有鄰近柬埔寨邊境的泰國居民，約40萬人盡速撤離。

柬埔寨國防部發言人 索切塔將軍：「今天下午(12/8) 1點36分時，泰國軍隊將對我方的攻擊範圍，擴大至對我國保衛家園的第五軍區，包括位於班迭棉吉省，和馬德望省的其他地區。」

根據美聯社報導，這是泰柬兩國，自今年7月以來，在邊境地區最嚴重的交戰，起因為，逾百年來，兩國都對法國殖民柬埔寨時期，所畫定的邊界具有歧異。

泰國撤離民眾 布恩皮邁：「我擔心重型砲彈，會落在我們的房子上。」

泰國撤離民眾 肯諾克：「戰火和撤離行動，對老百姓影響很大，我還有債要還 孩子們也要上學，如果我不能去橡膠樹那邊收集膠乳，我就沒有收入了。」

美國總統川普和馬來西亞總理安華，今年都曾協助調停並促成泰柬兩國的停火協議，兩人8號受訪時，呼籲泰柬雙方克制。

但泰國總理強烈回應，為了保衛家園，沒有人有資格要求泰國停火。應該去叫柬埔寨停止在邊境的挑釁動作。

更多 大愛新聞 報導：

公私協力強韌台灣 全國8.5萬名防災士

從診間到家門 醫者仁心守護生命

