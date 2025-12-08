泰柬衝突再起！邊境641校緊急停課 財長拒答是否影響與美關稅談判

泰柬衝突再起，柬埔寨遭受砲擊，奧多棉吉省一處學校學童奔逃躲避戰火波及。（翻攝自@jacobincambodia X）

泰國與柬埔寨之間長達一個多世紀的邊界主權爭議，日前在兩國互相指控對方違反由美國總統川普居中斡旋的停火協議後，再次爆發武裝衝突。泰國軍方今（8日）證實，已沿著兩國存在爭議的邊界對柬埔寨發動空襲，這場戰火在泰國最東部的烏汶叻差他尼府等地爆發，至少造成泰方1名士兵陣亡、4人受傷。

綜合泰媒報導，泰國宣稱在部隊遭受柬埔寨火力攻擊後，才動用飛機攻擊軍事目標；然而，柬埔寨國防部則稱泰國軍方發動黎明攻擊，但柬埔寨軍隊並未還擊。

停火協議為何迅速破局，引發空襲與砲擊？

此次衝突是繼今年7月造成至少48人死亡、30萬人流離失所的5日戰役後，又一次重大的軍事對抗。雙方在停火協議後不久，因泰國士兵上個月因地雷爆炸致殘而中止執行停火協議。泰國陸軍副發言人證實，今上午1枚來自柬埔寨的BM-21火箭彈落入了武里南府的泰國民宅區，該地恰好是目前正在進行人道排雷作業的區域。

柬埔寨具影響力的前長期領導人洪森則公開譴責泰國軍隊是「侵略者」，企圖挑起報復性回應，同時敦促柬埔寨軍隊保持克制。面對情勢惡化，泰國軍方已下令撤離邊境4個縣鎮的逾38萬平民，目前已有超過3.5萬人被安置於臨時收容所。

泰國政府旋即採取行動，以確保民眾安全。教育部長娜律蒙教授博士緊急宣布，受衝突影響的素林、四色菊、烏汶叻差他尼、武里南、沙繳等5個邊境府共641所學校暫時停課，以保障學生、老師與教職員的安全。她強調，安全為首要考量，教育部已準備好延長停課或改採線上教學的備用方案，一旦情況緩解將迅速恢復教學。

邊境戰火延燒，對泰國經貿帶來什麼衝擊？

在政治層面，為泰黨黨魁普拉威上將對邊境衝突表示深切關切，並已指派勞動部長特里努奇協調政府各部門，為被迫撤離的民眾提供迅速且全面的援助。然而，當副總理兼財政部長埃卡尼提在經濟政策委員會會議前，被記者詢問「邊境衝突是否會影響泰國與美國的關稅貿易談判」時，他則拒絕作出任何評論，僅表示須先去準備會議。這顯示出這場邊境衝突不僅是軍事和人道問題，其潛在影響已擴及泰國的國際經貿關係，使東南亞地區的區域穩定面臨挑戰。

