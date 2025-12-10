泰柬衝突升溫 柬埔寨退出泰國主辦東南亞運動會

（中央社曼谷10日綜合外電報導）由於與泰國的邊境衝突持續第3天，柬埔寨今天以安全考量為由，退出在泰國舉行的東南亞運動會（Southeast Asian Games）。

路透社報導，柬埔寨國家奧林匹克委員會（National Olympic Committee of Cambodia）在致主辦單位的信中表示，這個決定是出於「嚴重關切」及運動員家屬要求，讓他們能返回國內。

泰國與柬埔寨8日爆發衝突，這是兩國今年第2度重大衝突，也讓原本由美國總統川普（Donald Trump）於7月斡旋的脆弱停火協議破局。

雙方以猛烈砲火互轟，泰國戰機也發動空襲，導致數十萬人流離失所。官員表示，本週的衝突中至少有14人喪生、88人受傷。

這封日期為12月10日、在今天公開的信件中說：「柬埔寨國家奧林匹克委員會必須撤回全體代表團，並安排他們儘速返國，以確保安全。」柬埔寨東南亞運動會代表隊昨天才剛出席在曼谷舉辦的東南亞運動會開幕式。

信中強調，這個決定「並非輕率做出」。

泰柬衝突的核心在於，雙方百年來對法國殖民柬埔寨時期所劃定的陸地邊界各持己見，兩國都宣稱擁有坐落於邊境的幾座神廟。（編譯：林沂鋒）1141210