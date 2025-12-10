泰柬衝突又起 50人逃離家園

泰國與柬埔寨 邊境衝突持續升溫，激烈交火已進入第3天(12/08-12/10)，戰線延燒至平民區，兩國互控對方 無差別砲擊。泰國官員指出，在這波最新的衝突中，泰柬雙方 至少有13人喪生，包括平民。根據法新社報導，兩國 逃離邊境 交戰地區的老百姓，流離失所、只能暫且安身在 臨時避難所內，但還是會不斷聽到砲彈的爆炸聲，大家幾乎都提心吊膽、夜不成眠。為了守衛家園，儘管大家內心也是害怕，泰國有村長義勇率隊，自願留守村莊，避免家園在亂局中，遭到匪徒劫掠。

根據當地媒體報導，柬埔寨目前已釋出外交談判意願、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也呼籲，泰柬兩國應立即停止敵對行動。但泰國仍堅持，要取回所有被侵犯的土地。無辜百姓不知道何時才能恢復平靜生活。

廣告 廣告

泰國邊境撤離民眾 楚絲里：「我希望衝突趕快結束，我希望這是最後一場戰爭，徹底結束這一切吧。」

泰國與柬埔寨激烈交火，衝突爆發進入第3天，位於兩國邊境地區，急忙逃命的民眾，只能趕緊湧入臨時避難所、席地而睡，但大家心中，都十分驚慌害怕。

泰國農民 莫恩塔努：「我的感覺和上次戰火爆發時一樣，我很擔心 第1晚我都沒睡著，我壓力很大，希望他們趕緊結束這件事。」

儘管柬埔寨軍方強調，火箭炮只瞄準泰國的軍事地區，但泰國指控，柬埔寨的砲彈，明明擊中許多泰國民房，例如邊界上的素林府， 危及無辜百姓的寶貴生命。

泰國邊境留守村長 奇姆加姆：「我必須留下 因為我是村長，否則 誰來保護村民的房屋，和財物免遭(匪徒)劫掠呢。」

手握獵槍。泰國邊境地區，有村長率隊，跟自願留守的村民，暫時躲避在防空洞裡，就是為了要 保衛家園。柬埔寨的邊境居民，在避難所 也十分擔心受怕，希望戰火趕快結束，好讓兩國的老百姓，能像過去一樣地 平靜生活。

更多 大愛新聞 報導：

軟爛食物好下嚥 "塑型餐"讓食欲大增

公私協力強韌台灣 全國8.5萬名防災士

