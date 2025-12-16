泰柬衝突另闢戰場 寮國邊境管制油料

柬埔寨指控泰國軍方入侵領土，距離邊界70公里，到了柬埔寨最重要觀光景點的吳哥古蹟附近，已經開始影響觀光客的行程規劃。泰國與柬埔寨接壤的邊界在衝突，泰國與寮國接壤的邊界，則被泰國封鎖，泰國軍方限制燃油車，經由泰寮邊界關卡通行，進入柬埔寨。

柬埔寨指控泰國軍方深入境內，首度轟炸暹粒省斯雷斯南，一處流離失所民眾營地附近，距離世遺吳哥窟，不到兩小時車程。

柬埔寨新聞部長 涅帕達：「(泰國)這是領土入侵的戰爭。」

由於泰國與柬埔寨，在長達817公里的陸地邊界，多個地點發生衝突，泰國國防部，為了阻斷柬埔寨軍隊的燃料補給，限制接壤寮國邊界關卡通行。但是柬埔寨的汽油、柴油及航空燃油等精煉燃料，還有相當部分是經由海運進口，傳出泰國軍方考慮限制船隻進入柬埔寨水域。

卡車司機 皮尼奧普拉提普：「我只能等待，等待進一步的指示，但我不知道還要等多少天。」

另外，柬埔寨經濟高度仰賴觀光產業，2024年外國旅客到柬人數突破670萬，創下歷年新高。但是今年6月到11月期間，吳哥考古園區的門票銷售額，已經比去年同期下滑至少17%。部分原本計劃從泰國入境的旅客，已經取消行程或改道經越南、寮國入境。

