泰柬衝突延燒至第三天 川普：將致電阻止衝突升級

根據《路透社》報導，泰柬邊境再度爆發的衝突已來到第3天，美國總統川普（Donald Trump）表示，將出面致電介入，希望阻止衝突升級。川普先前曾在今年7月斡旋兩國停火，結束為期5天的激烈交火，當時至少造成48人喪生，被視為近年來泰國與柬埔寨之間最嚴重的一次衝突。

泰國外交部長日前表示，目前看不到就邊境衝突展開談判的可能性，情勢也不利第三方居間調停；柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）的一名高階顧問則對《路透社》表示，柬方「隨時準備談判」。

川普則在賓州一場造勢活動上，提到自己過去聲稱曾協助化解巴基斯坦與印度、以色列與伊朗等多起衝突，接著談到這起東南亞衝突，表示自己「明天必須打一通電話」，並稱「還有誰能說，只要打一通電話，就能阻止兩個非常強大的國家，泰國和柬埔寨之間的戰爭」。

在軍事行動持續之下，兩國都表示已從邊境地區撤離數十萬名民眾。根據柬埔寨國防部截至週二晚間的統計，自週一以來已有9名平民死亡、20人重傷；泰國方面則通報已有4名士兵喪生、68人受傷。泰方高層軍官公開表示，軍隊目標是「讓柬埔寨的軍事能力在相當長時間內遭到削弱」。柬埔寨國防部則指控泰國部隊以砲火「無差別且殘忍地攻擊平民住宅區」，但遭泰方否認。

