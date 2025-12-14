泰柬衝突延燒！美國東協勸不動「柬埔寨照打不誤」 泰國怒封海路全面反擊

泰國與柬埔寨邊境局勢升溫，雙方交火延燒至多個省分，泰方已展開地面與海上反制行動。（示意圖／達志／美聯社，下同）

泰國與柬埔寨邊境衝突再起！兩國雖然在美國與東協輪值主席、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）積極介入斡旋，促成雙方於13日晚間10時停火，但柬埔寨不僅未履行承諾，還持續以火箭與無人機攻擊泰國邊境地區。泰國軍方強調已依照國際交戰規範反擊，並擴大陸地宵禁與啟動海上封鎖行動。

泰國軍方公布柬軍損失數據，並表示將持續反擊以捍衛邊境安全與領土主權。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）與《Khaosod》報導，泰國國防部發言人素拉盛・孔西里海軍少將（RAdm Surasant Kongsiri）表示，從13日晚上10點至14日清晨1點，柬方派出無人機侵入桐艾府（Trat）領空，隨後於4點15分向四色菊府（Si Sa Ket）發射砲彈與火箭，凌晨5點15分更沿整段東部與東北邊境發動攻擊，明顯違反先前停火共識。

因應柬軍攻擊，泰國多地實施晚間宵禁，軍方呼籲民眾避免接近交火區域。

素拉盛直言，柬埔寨並未如其聲稱般停火，並提及日前柬方同意東南亞國協（ASEAN）輪值主席、馬來西亞總理安華提出的停火建議，承諾於13日晚間10時停火，但實際行動與說法不符。為防範衝突升高，泰國皇家海軍已於桐艾府的孔艾、波萊、高沙明與直轄市四地實施晚間7時至清晨5時的宵禁。

沙繳府（Sa Kaeo）等地亦同步強化管制。同時，皇家海軍也下令封鎖柬埔寨海上補給線，阻止軍事裝備與油料經由海路運入。另外，泰國陸軍副發言人黎察・素克素萬農上校（Col Richa Suksuvanont）則指出，目前泰軍仍控制主要邊境據點，包括烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）安馬山677高地、四色菊府三岱地區、素林府（Surin）多個山口與要道，以及沙繳府的農雅考村等地。

黎察表示，泰軍日前也奪回素林府的普拉薩卡納寺（Prasat Khana）遺址，當地曾被柬軍挖設戰壕，嚴重違反國際協定。他並指出，根據軍方初步戰損估算，柬方至少損失221名士兵、51處軍事據點、10輛坦克、9輛裝甲車、1座BM‑21多管火箭系統、4套防空設備、7門迫擊砲、5處反無人機系統、68架無人機及3座通訊塔等軍備。

泰國皇家海軍助理發言人那拉・坤托通上校（Capt Nara Khunthothom）補充指出，海軍在戰機支援下已重新奪回桐艾府的班占拉地區（Ban Chamrak），此地原被柬軍短暫佔領，現已肅清。宵禁與海上封鎖雙重策略，旨在阻斷敵方支援並保護邊境居民。儘管有國際調停與呼籲和平，泰柬邊境緊張態勢並未緩解。泰方重申，將全力保衛領土主權，並持續追討遭侵占地區，直到威脅解除為止。

泰國與柬埔寨邊境局勢升溫，雙方交火延燒至多個省分，泰方已展開地面與海上反制行動。（圖／翻攝自X，@BKK_POST）

