泰柬衝突持續緊繃！9官兵死於戰火 3千泰公民滯留柬埔寨「傳遭移民官索賄」

泰國與柬埔寨邊境局勢持續高度緊繃。在沙繳府亞蘭口岸與柬埔寨波貝口岸氣氛異常凝重，原定上午10點放行返回泰國的計畫宣告破局，至少3,000名泰國公民至今仍遭滯留。

綜合泰媒報導，儘管泰國大使館、縣府和警方高層積極介入協調，同時也協助大量柬埔寨勞工順利返國，但泰國公民的歸國進度卻反覆受阻。根據消息人士透露，柬埔寨移民官員疑似向部分泰國人索取「過路費用」，導致放行作業延宕，加劇了邊境的緊張氣氛。

儘管泰國駐柬埔寨大使館已嚴正交涉，表明泰國公民應無償獲釋，但截至下午1點，柬埔寨官方仍未放人，部分民眾被趕回波貝辦公大樓，局勢陷入僵持。

在軍事衝突方面，泰國第二軍區司令部今日公開嚴厲譴責柬埔寨軍隊在12月7日至10日期間，多次發射BM-21多管火箭炮彈，落入泰國境內的是拉差、武里南和素林三府的平民居住區，引發民眾極大恐慌。

泰軍強調，砲擊平民區公然違反國際人道法，危及無辜生命。特別嚴重的是，在是拉差府甘塔拉叻縣，砲彈落點包含住宅、學校和農地，更有3枚BM-21砲彈逼近帕儂東勒醫院，泰方指控此舉是對國際人道主義原則最敏感的侵犯，醫院在任何情況下都應受保護。

此外，國防部發言人蘇拉桑上午簡報了最新戰況，證實戰事仍在持續。柬埔寨軍隊持續使用BM-21、神風無人機及迫擊砲等重武器，猛烈攻擊泰軍在馬鞍山和667高地等地的陣地，海軍在達叻府亦持續遭到無人機騷擾。

儘管如此，泰軍仍按計畫持續推進，並取得顯著進展。但令人遺憾的是，再有2名軍人陣亡，使得泰國陣亡官兵總數增加至9名，另有約120名官兵受傷。泰軍也發現柬埔寨軍人利用民宅作為軍事堡壘，違反了禁止將平民作為人肉盾牌的國際公約。

截至昨日，衝突已造成極嚴重的平民災難，共有19萬9,618名民眾被迫流離失所，安置在849個臨時收容中心，並有3名平民間接死於衝突帶來的驚嚇或心臟病發。此外，更有19家醫院和180個區級衛生所受到波及，凸顯柬埔寨不分目標使用重武器所帶來的破壞性影響。

