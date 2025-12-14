泰柬衝突擴大 泰國沿海地區實施宵禁

泰國與柬埔寨邊境7日爆發新一輪衝突，至今雙方戰火不僅尚未平息，更蔓延至沿海地區，泰國當局也在今天(14日)宣布，與柬埔寨接壤的東南部噠叻府(Trat)將實施宵禁。

路透社報導，自今年5月一名柬埔寨士兵在泰柬邊境衝突中陣亡以來，兩國多次爆發戰火，造成數十人死亡，數以十萬計居民流離失所。

泰國國防部發言人蘇拉桑(Surasant Kongsiri)今天在記者會上宣布，此次宵禁範圍涵蓋泰國噠叻府與柬埔寨戈公省(Koh Kong)接壤的5個縣，但不包括觀光勝地象島(Koh Chang)和谷島(Koh Kood)。

廣告 廣告

泰國東南部沙繳府(Sakeo)先前已宣布宵禁。

蘇拉桑表示，儘管柬埔寨13日重申停火意願，卻未停止戰鬥。泰國雖有意以外交方式解決衝突，但「柬埔寨必須先停止敵對行動」，雙方才有可能進行談判。

今年7月，泰國與柬埔寨邊境在邊境連續5天爆發衝突，後來在美國總統川普(Donald Trump)與馬來西亞首相安華(Anwar Ibrahim)斡旋下，雙方於10月下旬達成停火協議，卻在短短不到2個月內被打破。川普12日與泰柬領導人通話，稱兩國總理已同意停火。但隨後泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)在臉書上表示，「泰國將持續採取軍事行動，直到確定國土與人民不再遭受任何危害與威脅」。(編輯：鍾錦隆)