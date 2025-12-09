泰柬衝突白熱化！泰軍高層發聲「對柬埔寨挑釁忍無可忍」 不排除全面開戰

泰國軍方高層首次統一發出強硬聲明，明確表示對柬埔寨的持續挑釁已「忍無可忍」。（翻攝自KhaosodEnglish X）

泰國與柬埔寨的邊境衝突今（ 9日）進入白熱化階段，泰國軍方高層首次統一發出強硬聲明，明確表示對柬埔寨的持續挑釁已「忍無可忍」，並正式宣告軍隊已具備「全面作戰能力」，準備採取更積極的軍事行動，確保國家主權與公民安全。

綜合泰媒報導，泰國國防部發言人蘇拉桑坦言，泰國軍方一直以來嚴格遵守國際法和人道主義原則，即使已掌握對方武器位置，仍堅持僅行使「自衛權」，不主動開火。然而，柬埔寨在簽署停火協議後，仍於7日和8日接連發動攻擊，特別是使用精準度低、但影響範圍廣的BM-21火箭，對泰國平民區造成高度威脅。

廣告 廣告

軍方認定此舉意在製造廣泛恐慌，而非針對軍事目標。面對這種情勢，軍方立場明顯轉硬，暗示將不再侷限於被動防禦，動用武力已成為讓局勢恢復正常的必要手段。

泰國軍方如何應對柬埔寨的重型武器威脅？

空軍發言人強調，泰國軍方已進入戰略性反擊階段。他證實泰國動用F-16戰機，目標是鎖定柬埔寨的指揮中心、武器庫和物資倉庫等核心戰略設施，目的是透過符合國際「相稱性」原則的攻擊，迅速削弱對方的軍事潛力。

更關鍵的是，針對柬埔寨可能使用遠程或高效能武器攻擊泰國重要地區的威脅，發言人給出了最明確的警告：若情報證實柬埔寨有意發射重型武器攻擊非軍事目標，泰國將根據國際法採取「先發制人打擊」的措施。他堅定表示：「泰國軍方不會讓人民面臨不必要的威脅。」

邊境戰爭已打到「無人機戰」，泰國特種部隊如何反制？

在地面戰與空戰之外，戰事中也出現了科技對抗。消息指出，柬埔寨軍方試圖利用訊號干擾器干擾泰國無人機的升空與操作。泰國軍方迅速做出反制，海軍特種作戰部隊成功定位了部署在邊境一棟柬埔寨賭場屋頂上的訊號天線。

隨後，泰軍果斷地使用了自殺式無人機，將兩處關鍵的訊號干擾設備摧毀，有效瓦解了柬埔寨的無人機戰術優勢。陸軍副發言人也證實，軍方正持續採取行動，逐步削弱對方的整體戰鬥力。

總理高喊「加油」，內閣對邊境危機做了哪些決策？

在緊張局勢下，總理阿努廷在步入內閣會議前，對外握拳高喊「加油！」，試圖穩定民心。國防部長納塔彭在會後透露，總理已要求所有部門提升戒備層級，並特別指示內政部編列充足預算，用於邊境地區民眾的緊急疏散與照護。

此外，原定在沙繳府進行的邊境臨時界樁劃設工作也已暫時叫停，一切以戰局平息為優先考量。軍方強調，儘管軍事力量是最後的手段，但現在泰國已經到達必須使用的地步，目的是為了以最快速度恢復邊境的和平與秩序。

更多鏡週刊報導

毛骨悚然！俄網紅媽媽嫌生病無聊 10歲兒被「裝袋抽真空」玩命

「我喝醉不記得了」南韓奧客找代駕！ 竟將他吊掛車外拖行1.5公里致死

態度大逆轉！仙塔律師改口認罪洗錢、洩密 盼法官從輕量刑