泰柬衝突第8天！泰F-16空襲逼近吳哥窟 東協外長會順延一週

2025年12月14日，泰國軍人在烏汶府為4名在泰柬邊境衝突中殉職的同袍送行。路透社



泰國與柬埔寨的激烈邊境衝突未見平息跡象，知名觀光勝地吳哥窟所在省分亦遭泰機空襲。泰國軍方今日（12/15）宣布，由於擔心燃料被轉運至柬埔寨，曼谷已停止透過與寮國接壤的邊境檢查站運送燃料運輸，導致緊張局勢升溫。

馬來西亞外交部發聲明指出，原定週二（12/16）舉行的東協（ASEAN）外長會議，旨在解決泰國和柬埔寨間的衝突，但已應泰國要求延至22日舉行。

泰柬衝突進入第8日，據兩國官方統計，此次邊界衝突已造成超過50萬人流離失所，雙方至少有38人喪生。儘管美國總統川普（Donald Trump）曾致電兩國總理呼籲停火，戰事仍未有平息跡象。

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）在記者會上表示，軍方獲悉燃料供應正被轉運給柬埔寨軍隊後，已下令限制所有燃料供應經由鐘湄（Chong Mek）關口進入寮國的運輸活動，強調並不想對寮國人民或政府造成影響。

泰國海軍官員也表示，正同時考慮限制泰國船隻進入柬埔寨水域的「高風險區域」，因該區域可能遭遇武力攻擊，並強調此類措施不會影響到其他國家的貨物運輸。

提及泰國與柬埔寨的戰況，蘇拉桑表示，邊境沿線至少有9處地點持續發生交火，4個邊境省分爆發激烈槍戰。

柬埔寨則指控泰軍在多處動用無人機與重型火砲，並出動F-16戰機對暹粒省（Siem Reap）進行空襲，其戰機數量及集束彈藥使用量正顯著增加。當地不僅擁有柬埔寨第二大城，更是吳哥窟等主要旅遊景點的所在地。

泰國不僅擁有規模龐大的海軍，空軍更是東南亞裝備精良、訓練有素的頂尖部隊之一，擁有28架F-16戰機及11架瑞典製獅鷲（Gripen）戰機。

泰柬兩國相互指責對方破壞7月由川普斡旋達成的停火協議。曼谷堅持，任何結束當前戰鬥的行動，都必須以對方停止敵對行動及提出明確停火方案為前提；金邊則堅稱，這是為抵禦鄰國的軍事行動做出的自衛行動。

