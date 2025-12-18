泰柬衝突給台灣上的一課

美國總統川普調停泰柬衝突踢到鐵板，7月在吉隆坡的風光扮演和平天使驕傲，頓時化為尷尬，凸顯美國在東南亞的影響力失靈。泰柬衝突復燃，有其特殊歷史糾葛背景，然而區域和平穩定極為脆弱，星星之火足以燎原，泰柬衝突無法類比台海矛盾，卻是一面照妖鏡，台灣對烏克蘭戰火顯然無感，但是東南亞一小區域的烽火難熄，台灣不應冷感。

外界也許會納悶，柬埔寨不是宣稱北京的鐵桿兄弟，中國大陸對此回衝突為何如此平淡。7月那場停火秀就是導火線，洪森先是扯出背棄佩通坦的洩密秀，得罪同為北京鐵桿的泰國，調停大戲柬方又騎牆找來川普當主角，甚至拒絕中方在場，這回眼看泰國挺直背脊不甩川普，洪森轉身想請老大哥出面，失去信譽的前科，已難獲取同情與相挺，柬埔寨僅是這一點，就給台灣當局上了寶貴一課。

廣告 廣告

柬埔寨長期受北京支助極深，造港修路鑿運河建軍港，幾乎都有大陸身影。洪森和西點軍校出身的兒子首相，卻越來越向美國傾斜，與泰國雖有長期的邊界矛盾，然而經貿倚賴泰國極深，此次衝突比前一回更難停息，還有泰國內部的政治因素，看守總理阿努廷正巧需要扭轉聲勢，尋求明年大選爭取軍方與保守派支持，更有打擊電詐的正當理由，這也是東協夥伴幾乎都站在泰國這邊的關鍵。

泰國不停火持續修理柬埔寨，手上的令旗師出有名。看看台灣的處境，如果賴清德持續操弄台獨，不也是給大陸師出有名機會，一旦台海烽火開啟，絕多數認同一中的全球態度可想而知，包括美日都可能迅速變臉，澤倫斯基的孤苦下場，洪森的尷尬危急，正是賴清德的兩面鏡子。

泰柬衝突如何收場？從泰方封鎖泰國灣，持續壓境逼退柬軍，川普影響力失去作用，估計終究還是需要北京出馬。但可以預料的是柬埔寨將付出慘烈代價，柬埔寨雞蛋碰石頭的影子，投射到台海兩岸軍力對比，能不謹慎？

美國宣布售台3490億武器，連同之前逾6500億積欠的未到貨，台灣已上兆銀子打水漂。從美國對東南亞的姿態，大幅榨取多過略施小惠，但至少他們武器都有到手，台灣必須記取教訓，烏克蘭和柬埔寨的活教材，更直白攤在眼前，過度傾斜取悅美國，不是當凱子就是自取其辱。

泰柬邊境烽火連天，東南部原本的度假天堂島嶼，頓時成了火藥庫。東協鄰國都希望泰柬衝突快停息，台灣隔海觀火之餘，首先該思考的就是如洪森的躁進後果，賴當局與其對美軍購喜形於色，更該嚴肅看待的其實是手段，持續挑釁如果引火焚身，無辜的還是台灣人民。

泰柬衝突是一面照妖鏡，政治算計逞一時之快，肯定是周旋地緣戰略最糟的手法。台灣不能冷漠看泰柬衝突，那不是一場戲，而是隨時可能在台海翻版的復刻，柬埔寨至少會被美國遺棄，等著瞧吧。（作者為資深媒體人）