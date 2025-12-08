泰柬衝突致軍民1死多傷 大馬首相再扮調停要角籲兩軍克制

馬來西亞總理安華（左起）、泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內以及美國總統川普10月26日在馬來西亞吉隆坡，共同簽署柬埔寨與泰國的停火協議。路透社



泰國與柬埔寨在邊境爭議地區的衝突升溫，雙方互相指責對方開火，泰國更派出軍機空襲柬方軍事基地。曾在兩國間斡旋的馬來西亞總理安華今日（12/8）呼籲雙方克制，維持暢通的溝通管道，並警告衝突再起有可能破壞兩國為穩定關係所做的努力。

泰國軍方7日指控柬埔寨士兵向在邊境四色菊府（Si Saket）保護道路工程團隊的泰國部隊開火，迫使泰軍反擊，衝突持續15至20分鐘，造成兩名泰國軍人死亡，但該說法遭到柬國否認，反指泰軍向柬方開火，柬軍並未予以還擊。

兩國緊張局勢在今日升級，泰柬兩軍在最東部省份烏汶府（Ubon Ratchathani）的兩個地區爆發新一輪衝突，造成至少1名泰國士兵喪生，7人受傷，稱「泰方現已出動戰機，對多個區域的軍事目標實施打擊。」隨著柬方增派部隊和武器，衝突已蔓延至多地。

柬埔寨國防部則指控泰國釋放「假消息」，強調是泰國軍隊在普里維希省（Preah Vihear）先發動襲擊，柬軍並未還擊。奧多棉吉省（Oddar Meanchey）副省長在臉書上發文稱，兩軍交戰已導致3名柬埔寨居民嚴重受傷。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，泰國不希望看到暴力，但軍方已準備好採取必要措施，維護國家安全和主權。柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）則在臉書發文稱，泰國軍方是「侵略者」，企圖挑起柬方報復，敦促軍隊保持克制。

安華（Anwar Ibrahim）則在社群媒體發文表示，泰國和柬埔寨是馬來西亞的緊密夥伴，也是東協（ASEAN）的重要成員國，呼籲雙方保持最大限度的克制及暢通的溝通管道，並充分利用現有機制。他強調，馬來西亞隨時準備支持有助於恢復安寧、避免進一步衝突的措施。

「我們地區不能承受長期爭端演變為對抗的循環局面」，安華指出，雙邊當務之急是停止戰鬥，保護平民，並回歸到以國際法和東協睦鄰友好精神為基礎的外交途徑，並警告稱：「衝突再起有可能破壞兩國為穩定關係所做的努力。」

今年7月，泰柬兩國曾因邊境爭端而爆發為期5天的流血衝突，其後在美國總統川普（Donald Trump）與安華斡旋下達成停火協議，川普更在10月親赴吉隆坡，見證兩國簽署擴大版停火協議。

然而，停火協議簽署才剛過2週，泰國11月10日表示有士兵在邊境遭柬埔寨埋的地雷炸傷，宣布暫停執行協議，和平協議搖搖欲墜。對此，川普15日晚間向媒體表示：「我已與兩國的總理通話，他們的狀況很好。我認為他們會沒事。」

