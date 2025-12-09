泰柬衝突釀10死 邊境40萬人被迫撤離

泰國和柬埔寨從7日開始再次爆發衝突，引發國際社會關切，目前造成至少10人死亡，包含平民與軍人。泰國方面撤離邊境地區的40萬人，並關閉超過600所學校，許多避難所人滿為患。

邊境地區民眾邦頌說道，「我家附近還有戰鬥的聲音，我們不能工作，很多村民必須撤離。」

泰國官方表示，他們只針對軍事目標進行打擊，柬埔寨卻瞄準無辜的平民和醫療設施，只為了在民眾之間製造混亂與恐慌。

泰國國防部發言人蘇拉桑表示，「泰國想要和平，但和平必須伴隨人民的安全。」

柬埔寨政府的說法完全相反，他們指責泰國先挑起衝突，柬埔寨為了遵守停火協議，承受了幾日的攻擊，從今（9）日開始才正式還擊。

柬埔寨國防部發言人索切亞塔指出，「泰方的第二次侵略活動，清楚顯示了他們侵略的意圖，他們使用單方劃定的地圖與武力，侵奪鄰國土地、改變邊境劃界。」

根據路透社分析，泰柬雙方的軍事實力差距相當大，泰國的軍事預算是柬埔寨的4倍以上，軍事人員數量則是柬埔寨的2倍，其他包括裝備以及訓練的精良程度，也都遠遠在柬埔寨之上。因此外界認為，雙方展開全面衝突的機會並不大。

泰柬兩國在今（2025）年7月曾經爆發為期5日的衝突，當時導致43人死亡、30萬人流離失所，後來是在美國總統川普和東協的調停下簽署和平協議，但從這個月開始，短暫的和平再次宣告破局。

