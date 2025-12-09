泰柬衝突重武器出擊! 火箭砲、坦克向邊境移動 戰火擴大釀5死17傷

泰柬軍事衝突，位於柬埔寨奧多棉吉省的邊境村莊1157戶居民被迫舉家逃離。 圖 : 翻攝自 IC Photo

[Newtalk新聞] 新一輪泰柬衝突明顯升級。當天，柬埔寨據稱出動火箭砲系統，而泰方用戰機發動了空襲。到目前為止，衝突已造成泰方人員 1 死 8 傷，柬方人員 4 死 9 傷。對於誰先開火，兩國各說各話，互相指責。

泰國總理阿努廷 8 日表示，正密切關注泰柬邊境局勢，如有必要將採取進一步行動。柬埔寨參議院主席洪森同日要求邊境一線部隊保持克制，同時指出採取報復行動的紅線已經劃定。

泰國《曼谷郵報》8 日稱，泰國陸軍發言人文泰當天在新聞發佈會上證實，此次泰柬邊境衝突已造成泰方 1 名士兵死亡、8 名士兵受傷。文泰還表示，泰國出動戰機介入衝突的原因是，泰方必須迅速打擊威脅泰軍和平民的柬埔寨武器。泰國《國家報》稱，目擊者看到柬埔寨軍隊的 RM-70 和 BM-21 多管火箭炮以及坦克向泰國邊境移動。

柬軍調度大量裝甲前往泰柬邊境，衝突不斷升溫。 圖：翻攝自 X

泰國陸軍第二軍區8日在「臉書」上發表的聲明證實，自雙方 7 日下午間歇交火以來，7 日 22 時至 8 日淩晨，泰方偵測到柬方向邊境地區部署火箭砲等火力支援武器，同時開始撤離邊境地區柬埔寨平民。8 日淩晨 5 時開始，柬埔寨士兵使用輕武器射擊崇安瑪地區的泰方部隊，泰方則按照交戰規則使用輕武器進行還擊。

上午 8 時，柬方使用 BM-21 火箭砲向泰國武裡南府班瓜地區民居開火。泰方隨即出動 F-16 戰機，對柬埔寨鞍形通道、卡納城、寺廟附近無線電塔 3 大目標及柬埔寨砲兵陣地展開壓制打擊。

美製F-16戰機。( 示意圖 ) 圖 : 翻攝自環球網

《紐約時報》8 日稱，東南亞國家之間動用空中力量作戰的情況十分罕見。對此，泰國空軍發言人扎甲里 8 日發表聲明解釋說，柬埔寨方面出現重型武器調動、戰鬥兵力集結，以及火力支援準備等跡象，可能使軍事行動擴大，並對泰國邊境地區的穩定構成威脅。因此，泰方動用必要的空中力量，以遏制並削弱柬方軍事能力，使其維持在足以保障國家安全與民眾安全的可控範圍內。

柬埔寨國防部 8 日表示，泰軍方的聲明是「虛假資訊」。據柬埔寨《高棉時報》8 日報導，柬埔寨國防部當天發聲明說，泰國軍方關於柬埔寨已沿柬泰邊境調運重型破壞性武器裝備的聲明不實。

柬國防部發言人馬莉淑潔達在聲明中說，泰國士兵連續第二天向柬埔寨武裝部隊開火，但柬埔寨方面並未還擊。聲明提到，8 日 5 時許，泰國軍隊在柏威夏省安塞地區向柬埔寨軍隊發動襲擊，隨後，他們繼續用坦克向柏威夏寺附近的邊境地區多次開火。

泰柬邊境衝突，「柏威夏寺（Preah Vihear Temple）也遭戰火波及。 圖：翻攝「X」@CuriousRJ3

除了戰情，泰國陸軍第二軍區的聲明還通報了泰方邊境 4 省平民撤離情況，即武裡南府、素林府、四色菊府和烏汶府 4 個邊境省份已有約 70% 的居民完成撤離，共有約 3.5 萬人在臨時安置點登記。

柬埔寨新聞部大臣奈帕德拉表示，4 名柬埔寨平民在柬埔寨與泰國的邊境衝突中喪生，另有 9 人受傷。

目前，泰柬邊境戰鬥仍在持續。泰國《國家報》8 日報導稱，泰國情報部門報告稱柬埔寨軍隊正準備開闢新戰線，泰國軍方隨即命令其部隊在沙繳府附近的另一段邊境地區保持最高戰備狀態。柬埔寨部隊也在密切監視泰軍在邊境的動向。

柬埔寨前總理洪森。 圖 : 翻攝自CCTV（資料照）

據泰國《國家報》8日報導，泰國總理阿努廷取消了原定當天訪問泰柬邊境的計畫，於當天上午召開緊急會議。會後，他在全國電視講話中表示，他已命令各安全機構全面整合力量，做好一切準備維護國家主權和安全。

據柬埔寨《金邊郵報》報導，洪森 8 日在其臉書帳號上抨擊阿努廷稱 : 「從未想到阿努廷竟為了選舉，以士兵和民眾的生命為代價對柬埔寨發出戰爭威脅。」洪森還表示，他已取消其他活動，以便與柬埔寨首相洪瑪奈共同指揮軍隊應對侵略。

