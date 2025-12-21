泰柬衝突2週致百萬人流離失所 東協外長會議12/22登場解危

2025年12月20日，泰國民眾在素林府的一處避難所做飯時，泰國軍隊正朝柬埔寨方向發動砲擊。美聯社



泰國與柬埔寨的邊境衝突進入第二週，柬埔寨內政部今日（12/21）表示，目前已有50多萬人因此流離失所。東協外長會議將於明日（12/22）在馬來西亞舉行，泰柬兩國均同意出席會議，危機是否有望緩解受矚。

中央社引述法新社報導，柬埔寨內政部發聲明指出，目前，包括婦孺在內，超過50萬柬埔寨民眾因被迫逃離家園和學校面對嚴重困境，「他們正在躲避泰國F-16戰機的砲擊、火箭彈襲擊及空襲」。

泰國方面則說，泰國約有40萬人因新一輪衝突而流離失所。另據官方統計，這場衝突已造成泰國至少22人死亡，柬埔寨19人喪生。

泰柬衝突的核心在於兩國800公里長的邊界，雙方對於法國殖民柬埔寨時期所劃定的陸界各持己見，均宣稱擁有零星分布於當地的幾座古老神廟。兩國互相指控對方攻擊平民，雙方7月持續5天的戰事更造成數十人死亡。

泰柬兩國8日再度於爭議邊境地區發生武裝流血衝突，今年10月甫促成雙方達停火協議的川普（Donald Trump），12日與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話後，宣稱雙方已同意全面停火。

然而，泰柬兩國領袖在與川普通話後的聲明中，均未提及任何協議，阿努廷更在臉書發文表示，將「持續採取軍事行動，直到我們認為國土與人民不再遭受危害與威脅」。兩國部隊迄今仍持續相互發動攻擊。

美國、中國、歐盟、東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國馬來西亞以及聯合國，均呼籲泰柬兩國停火，而明日在吉隆坡舉行的東協外長會議，主要事項就是緩解泰柬危機。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）已表示，泰柬兩國均同意與會。

