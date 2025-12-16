泰柬衝突8天釀38死 柬控泰空襲吳哥古蹟所在省分

泰國軍方空襲，學生們驚慌地逃出教室。這裡離吳哥古蹟園區以及最知名的聯合國教科文組織世界遺產吳哥窟車程不到2小時。柬埔寨當局指控泰國軍方動用的戰機與集束彈數量正明顯增加，殘酷攻擊的範圍也進一步擴大，深入柬埔寨主權領土。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達表示，「今天上午泰國軍方出動F-16戰機，在暹粒省斯雷斯南區一處平民流離失所營地附近投擲炸彈，這是一場入侵他國領土的戰爭。」

泰國軍方15日表示，已將經由與寮國接壤的一處邊境檢查站關閉，因為根據情報，這些燃料可能會轉運給柬埔寨部隊。泰國一名負責運送燃料的卡車司機就被擋下，跑的趟次減少，他擔心影響收入。

泰國卡車司機屏悠說：「我昨天早上9點到這裡，我只能等，等待進一步指示，但我不知道還要等幾天。」

泰國與柬埔寨軍方指出，雙方在長達817公里的陸地邊界多個地點交火。兩國長期以來邊界劃設爭議難解，這波最新衝突規模與強度，交火範圍從山區擴大到沿海，為近代史上前所未見。

泰國皇家警察中尉普拉威說道，「這枚炸彈是從BM-21火箭發射器發射的。」

儘管包括美國總統川普（Donald Trump）在內的國際斡旋試圖促成停火，但戰事仍未見趨緩。馬來西亞外交部聲明原定16日星期二的一場東南亞國家外交部長特別會議，已應泰國要求延後到22日舉行。柬埔寨經濟高度仰賴觀光產業，暹粒省的轟炸讓旅客擔憂，有的已經退訂、有的選擇延期。

