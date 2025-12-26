泰柬談判第3天 雙方互控攻擊停火添變數

泰國與柬埔寨正在就兩國邊境衝突進行為期4天的停火協商，談判尚未告一段落，雙方今天(26日)再度指控對方發動攻擊，為和平協議埋下變數。

法新社報導，泰國與柬埔寨官員自24日起在邊境檢查站舉行會談，目標是結束本月初以來兩國於邊境重啟的戰火。然而，隨著談判持續進行，柬埔寨國防部指控泰國軍方今天上午朝邊境的班提米安夏省(Banteay Meanchey Province)發動空襲，以F-16戰機投擲多達40枚炸彈，雙方衝突持續升溫。

泰國媒體報導，柬埔寨軍隊昨天連夜砲轟泰國南部沙繳府(Sa Kaeo)，導致多棟房屋受損。

泰國與柬埔寨因兩國800公里邊界的殖民時代劃界爭議，以及邊境多處古廟遺跡的歸屬問題，於今年5月底爆發衝突。雙方隨後在美國、中國與馬來西亞斡旋下，於7月宣布停火，卻又在本月7日重新挑起戰火，造成超過40人死亡，近百萬名邊境居民流離失所。

柬埔寨總理洪馬內(Hun Manet)今天稍早透過臉書發文表示，他已和美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)通電話，針對泰柬邊境停火的方式進行討論。(編輯：許嘉芫)