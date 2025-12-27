泰柬達成停火協議結束邊境衝突 72小時監測成關鍵

泰柬發表聯合聲明，同意立即停火。（示意圖／翻攝自pexels）





泰國和柬埔寨27日發表聯合聲明，同意立即停火，結束近三週的邊境衝突，不過泰國強調，還要經過為期72小時的監測與觀察，才會將被俘的柬埔寨士兵送回。柬埔寨指控泰國，停火前還有泰國戰機到柬埔寨境內投擲炸彈，雖然還無法研判這次停火可以維持多久，但可以確定的是，泰國藉此剷平柬國詐騙園區，也算大快人心。

歷經為期3天的談判，泰國與柬埔寨兩國國防部長在邊境簽署停火聯合聲明，同意從27日中午起停火生效。

泰國國防部發言人蘇拉桑：「這份聯合聲明中，最重要的一點是，不得發動新的攻擊或挑釁，我們將對停火進行為期72小時的監測與觀察。」

停火協議有但書，關鍵72小時，柬埔寨得全面遵守，被俘的柬埔寨士兵才能安全回國，而對柬埔寨來說，期盼的是生活能快點回到正軌。

柬埔寨國防部長狄西哈：「今天的停火也為居住在邊境地區、流離失所的民眾奠定基礎，讓他們能夠重返家園下田耕作，甚至能讓孩子們回到學校恢復學業。」

砲彈轟炸聲中，驚險逃命，泰柬停火協議在27日生效前，柬埔寨國防部指控，泰國F-16戰機上午又對柬國西北班提米安夏省投擲4枚炸彈，學生只能摀著耳朵勉強找掩護。

泰柬今年7月曾爆發為期5天的邊境衝突，美國總統川普介入調停，10月下旬泰柬在馬來西亞簽署正式的停火宣言，但相隔1個多月，12月7日起，雙方衝突再起，波及泰國東北部至少6個省分，柬埔寨北部與西北部的5個省分，造成至少101人死亡，超過50萬人流離失所。

泰國總理阿努廷：「我希望這是最後一次簽署協議，能讓能實現這地區和平，讓民眾重返家園。」

泰國持續透過戰機打擊柬埔寨目標，柬軍缺乏防空能力，幾乎沒有招架之力，泰國藉此鎖定柬埔寨同步打擊詐騙園區，夷為平地大快人心，背後大老中國與柬埔寨損失慘重有苦說不出，期盼停火才能快點止損。

