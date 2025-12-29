【看見泰國 VisionThai】泰柬邊境衝突，於本(12)月27日中午起正式停火。泰國政府表態，將改以外交途徑處理泰柬邊境爭端，取代訴諸武力，並尋求中國在後續和平進程中發揮建設性作用。泰國外交部長西哈薩克(Sihasak Phuangketkeow)於28至29日前往中國雲南省玉溪市，與柬埔寨外長布拉索昆(Prak Sokhonn)在中國外長王毅主持下，就泰柬邊境停火落實及後續政治安排進行三方會談。

泰柬邊境停火生效 赴中國斡旋和平會談（來源：Thai Foreign Ministry）

西哈薩克在會談中強調，對於與鄰國的爭端，訴諸武力從來不是泰國的選項，泰國致力於停火與維持真正和平。他指出，曼谷將透過雙邊管道與金邊保持溝通，在泰柬邊境情勢降溫的同時，逐步恢復交流、重建互信與修復關係，以維護兩國邊境及整個區域的穩定。

針對中國在泰柬邊境爭端中的角色，西哈薩克在啟程赴中前特別強調，泰國並不只把中國視為調解者，而是希望北京在支持泰柬邊境停火長期維持方面發揮更積極作用，並向柬埔寨明確傳達避免重燃泰柬邊境緊張的訊號。他也強調，「泰國願意解決當前問題，但不會在任何一方壓力下行事。」

王毅在會談中提到，今年適逢中泰建交50週年，泰王於11月赴中國進行的首次國事訪問具有歷史意義。西哈薩克則請王毅轉達泰王對習近平的問候，並預計與王毅舉行雙邊會談，討論明年度多項合作計畫。（延伸閱讀：中泰建交50週年 拉瑪十世成首位訪中泰王）

泰國外交部副發言人瑪拉蒂(Maratee Nalita Andamo)表示，國際社會大多對泰柬邊境停火表示正面態度。她指出，此次泰柬外長赴中參加三方會談，是應王毅邀請，預計就泰柬邊境停火後最新進展及未來安排交換意見。

除中國外，美國國務卿Marco Rubio也發表聲明歡迎泰柬邊境停火，並呼籲兩國「立即履行承諾，全面落實《吉隆坡和平協議》(Kuala Lumpur Peace Accords)」各項條款。

