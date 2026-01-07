泰柬邊境傳爆炸 柬方澄清：清理垃圾時意外引爆

【看見泰國 VisionThai】泰柬邊境爆炸非衝突 柬方：清理殘留彈藥意外事故柬埔寨境內靠近泰國邊境的軍事基地昨(6)日發生爆炸事故，造成兩名柬埔寨士兵受傷。柬埔寨軍方已正式向泰國第二軍區(Second Army Area)說明，此為軍方清理基地時意外引爆殘留彈藥所致，並非軍事衝突。柬方強調將持續遵守雙方停火協議，確保邊境和平穩定。

柬埔寨軍區四(Military Region 4)副參謀長兼柬泰區域邊境委員會(Regional Border Committee)秘書處主席尼納隆准將(Brig Gen Nid Narong)致函泰國第二軍區，說明事件經過。他表示，柬埔寨軍隊當時正在柬方主權領土內的基地進行清理整頓，焚燒收集的垃圾。

事件發生於1月6日上午7時，地點位於柬埔寨柏威夏省(Preah Vihear)穆貝(Mum Bei，泰方稱松博Chong Bok)地區。柬埔寨部隊在基地內執行清理重組工作時，焚燒垃圾堆中一枚殘留的DKZ彈藥突然爆炸，造成兩名柬埔寨士兵受傷，一人重傷、一人輕傷。

尼納隆表示，爆炸聲響驚動了附近的泰國軍隊，因此發函說明以避免雙方產生誤解。他對此事件表達遺憾，並重申柬埔寨致力於根據國際法和平解決問題。

他強調，柬埔寨政府與軍方遵守停火及相關協議，包括2025年7月28日、10月26日簽署的文件，以及12月27日柬泰總邊境委員會(General Border Committee)第三次特別會議的聯合文件，以及柬埔寨軍區四與泰國第二軍區在區域邊境委員會框架下的其他安排。

柬方表示，目標是盡快恢復正常狀態，確保兩國邊境居民的和平、穩定與安全。此次說明展現柬泰雙方在邊境管理上的溝通機制，有助於避免誤判並維護區域穩定。

