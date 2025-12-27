泰柬邊境再傳悲劇！泰士兵執行任務不慎踩雷 右腿當場被炸斷

泰國一名陸軍士兵在泰柬邊境執行任務卻誤踩地雷，右腿傷勢嚴重被迫截肢。（圖／翻攝自《Khaosod》）

今（2025）年5月底開始，泰國與柬埔寨因領土糾紛爆發一系列軍事衝突，邊境也變成相當危險的區域。泰柬雙方今（27）日雖召開會議並簽署聯合聲明，約定即日起12時正式停火；豈料，稍早已有一名泰國士兵在邊境執行任務誤踩柬埔寨埋下的地雷，右腿傷勢嚴重確定截肢。

根據泰媒《Khaosod》報導，泰國軍方27日通報，當地時間上午11時30分有一名陸軍士兵在泰柬邊境地區斯塔索姆山執行任務時，不慎踩中PMN-2型地雷，成為今年泰柬衝突中該地區第10起踩雷事故，他的右腿傷勢嚴重確定被迫截肢。現場部隊迅速展開救援，並以軍用直升機將受傷士兵緊急送往素林醫院救治，目前由醫療團隊密切監護中。

軍方同時表示，事發後，該地區已加強管制和安全檢查，防止其他執勤人員受傷。事實上不只是今年，近年來泰柬邊境仍有先前發生衝突所埋下的地雷與未爆彈遺留，軍方未來持續積極巡查及排雷，避免更多意外發生。

這起事故在社群媒體上引發關注，也凸顯泰柬邊境地雷問題仍未完全解決，對當地軍事及民生安全帶來威脅。軍方呼籲所有駐守與巡邏人員務必嚴格遵守安全規範，減少踩雷風險。

報導中也提到，泰國與柬埔寨在今日召開「柬泰邊境事務聯合委員會」（GBC）部長級會議，並簽下聯合聲明，約定今日12時起正式停火。但尷尬的是，泰國軍方今日上午才出動戰機，於柬埔寨境內卜迭棉芷省省會詩梳風市一帶投下多枚炸彈。

