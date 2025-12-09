泰柬邊境再度交火釀10死 兩國長期衝突原因為何？

泰柬邊境近日再度爆發軍事衝突，造成至少3名泰國士兵和7名柬埔寨平民死亡，另外約有40萬當地居民被迫撤離、數百間學校關閉。

泰國軍方8日表示，是柬埔寨攻擊部隊先向平民區發射火箭彈，因此才對「爭議邊界」發動空襲。柬埔寨國防部則指出，部隊遭泰國軍隊襲擊，但為遵守停火協議並未還擊，並稱泰國先前已採取「多項挑釁行動」。

停火協議後為何再度爆發衝突？

BBC報導，泰柬兩國此波衝突是從今（2025）年7月開始，柬埔寨先向泰國發射火箭彈後，泰國隨即發動空襲回擊，雙方交火造成至少48死、30萬人流離失所。

廣告 廣告

該波衝突過後，雙方在馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）的斡旋下，同意「立即無條件停火」；美國總統川普（Donald Trump）則於10月出面調停，讓泰柬兩國簽署擴大版停火協議，雙方同意從爭議地區撤出武裝，並成立臨時觀察員小組進行監督。

路透社指出，仍不清楚這次再度爆發衝突的原因，但泰國11月時指責柬埔寨在邊境埋設新地雷，並導致一名士兵被炸傷，因此決定暫時中止協議，當時外界曾擔心衝突持續擴大。

各界如何看兩國再度衝突？

在12月雙方再次爆發衝突後，泰國政府即稱停火協議「沒有奏效」，並形容「球在柬埔寨這邊」，在柬埔寨道歉前不會執行停火協議。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）更在今（9）日表示，雖然泰國「從沒想過訴諸暴力」，但會「採取必要手段維護國家主權，也不會與柬埔寨進行對話」。

柬埔寨則發出聲明，呼籲國際社會強烈譴責泰國侵犯人權的行為，並要求泰國對公然侵略行為承擔全部責任。

BBC報導，柬埔寨前領導人洪森（Hun Sen）宣稱，柬國較晚還擊是為了「尊重停火協議」，並指責泰國是挑起報復行動的「侵略者」。

曾協助促成停火協議的安華對此呼籲，各方應保持克制，防止協議破裂；美國駐泰大使館則尚未回應本次衝突事件。

泰柬邊境爭議起源為何？

據路透報導，泰柬之間的邊境爭端，最早可追溯至一個多世紀前，佔領柬埔寨的法國在1907年劃定泰柬800公里長的邊界後，兩國自此長期爭論邊界領土主權。雙方雖曾於2000年同意成立委員會，試圖以和平方式解決領土爭議，但幾乎沒有實質進展。

路透分析，兩國相互爭奪歷史遺址所有權，也更加劇民族主義緊張局勢，例如國際法院在1962年將位於邊境的隆端古寺（Preah Vihear）主權判給柬埔寨，但泰國仍聲稱對其週邊領土擁有主權。

而柬埔寨在2008年向聯合國教科文組織申請，將隆端古寺列入世界文化遺產，此舉引發雙方武裝衝突，導致至少數十人死亡。





更多公視新聞網報導

和平協議不到2個月再交火 泰首出動F-16空襲柬埔寨

以關稅對泰柬施壓 川普：雙方已同意停火談判

泰柬交火兩國互指先開火 居民憂衝突擴大

