泰柬邊境再爆激戰 泰軍突發動空襲炸柬埔寨部隊

泰國柬埔寨邊境再度爆發衝突，泰國今（8）日一早在與柬埔寨的邊界衝突地區空襲柬國部隊，柬軍回應向對方開火，導致泰軍至少1死8傷。這是泰柬兩國自今年7月歷經5天邊界衝突後，最新的武裝攻擊事件。

泰國指揮官表示，泰軍已經出動F-16轟炸柬埔寨據點，並且正協助疏散邊界地區的平民；柬埔寨國防部證實了泰國的攻擊，並表示柬方還沒有報復。

國際中心／何丹曦 編譯 責任編輯／洪季謙

