泰柬邊境再爆衝突 互控違反停火協議

記者施欣妤／綜合報導

泰國8日以柬埔寨發動攻擊造成1名泰軍死亡為由，向柬埔寨邊境發動空襲，雙方互控對方違反停火協議，爆發新一波衝突，恐導致美國居中斡旋的和平計畫瓦解。

泰國陸軍發言人文泰少將指出，柬埔寨軍方8日清晨約3時起，向泰國邊境的烏汶府多處開火，造成1名泰國士兵死亡、4人受傷。因此，泰軍對柬國位在崇安瑪山口的軍事基礎設施，進行報復空襲。泰方指出，已撤離邊境城鎮約70%的居民；總理阿努廷發表全國談話指出，為確保人民安全、捍衛泰國主權，將依情勢需要採取相應軍事行動。

廣告 廣告

柬埔寨國防部否認泰國指控，指泰軍8日上午向柬方發動攻擊，柬埔寨並未還擊，並指控泰方連日多次進行挑釁。泰柬互控對方違反停火協議，邊境緊張局勢持續升溫。

泰國與柬埔寨7月在邊境爆發為期5天衝突，隨後在美國總統川普與馬來西亞首相安華斡旋下，達成停火共識；川普10月26日在吉隆坡見證兩國簽署擴大版停火協議。安華8日表示，對泰柬武裝衝突「深感憂慮」，呼籲雙方克制。

泰柬再度爆發衝突，柬埔寨邊境居民緊急撤離家園。（達志影像／美聯社）