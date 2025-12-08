泰柬邊境再爆衝突！小學生「揹書包逃難」畫面曝 村民躲洞穴吃早餐超辛酸

泰柬邊境再爆衝突，小學生揹書包逃離學校。圖／翻攝自《柬中時報》YouTube頻道

柬埔寨、泰國邊境近日再爆發衝突，柬埔寨控訴泰國軍方自昨（7）日下午持續對自家開火，甚至到今（8）日清晨仍未完全停止，多所學校學生剛到學校不久就被迫逃難，場面相當混亂，甚至有小學生躲在洞穴內吃早餐，讓人相當不捨。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨指控泰軍持續攻擊柬埔寨邊境地區，直至今天清晨仍未結束行動，奧多棉吉省部分村莊民眾緊急撤離，多所學校學生被迫撤離學校。

相關影片可見，大批小學生背著書包奔跑逃離學校，也有家長趕緊騎著機車、腳踏車到學校，無論三貼四貼，就是想帶著孩子逃離危險。此外，還有民眾躲在洞穴內吃早餐，場面十分心酸。

廣告 廣告

泰柬邊境再爆衝突，民眾躲洞穴內吃早餐。圖／翻攝自《柬中時報》

根據法新社報導，泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）在聲明中反控，柬軍於今早向泰國邊境烏汶府（Ubon Ratchathani）多處開火，造成1名泰國士兵死亡、4人受傷。

對此，柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）今日發布聲明回擊，泰軍清晨在奧多棉吉省（Oddar Meanchey）、普里維希省（Preah Vihear）等多個邊境地點隊柬方發動攻擊，甚至多次出動坦克，痛批泰方在連續挑釁、製造摩擦多日後，蓄意挑起衝突。

蘇潔達強調，柬方嚴格遵守停火協議，堅持以和平方式處理爭端，未向泰軍開火，會持續保持高度戒備，對於泰方破壞協議、非法越界行為予以嚴厲譴責，並要求泰方停止一切敵對行動。

事實上，泰、柬兩國今年7月才爆發為期5天的軍事衝突，10月26日在美國總統川普、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋下簽署停火協議，如今不到2個月再次爆發衝突，恐再讓無辜平民深陷戰火之中。



回到原文

更多鏡報報導

17歲少年感冒後「雙腳發紫」！不放心醫師診斷問ChatGPT揪出「這罕病」

老家被惡火燒光！樂觀正妹站殘骸前「微笑」合照 一席話惹哭網友

2少女吃巧克力慘遭毒殺！幕後兇手竟是「父親小三」