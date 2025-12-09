泰柬邊境再爆衝突 已釀成多人傷亡

記者賴韋廷／綜合報導

泰國與柬埔寨本週再度於邊境交火，局勢於9日凌晨顯著升溫。泰國軍方表示，新一輪衝突已導致泰國3名士兵陣亡、29人受傷；柬埔寨國防部也稱，柬國有9名平民喪生、20人受傷。雙方互相指責對方挑起衝突，停火協議瀕臨破裂。

「半島電視臺」報導，泰柬邊境再度爆發衝突，大量平民被撤往臨時避難所。泰國軍方表示，柬埔寨軍隊入侵泰國沿海的噠叻省，並於該地部署重武器及構築防禦工事，嚴重侵犯泰方主權，故以武力予以驅逐。泰國外交部長希哈薩也指責柬國表裡不一，一面宣稱準備和平談判，另一方面又加強軍事部署，因此目前雙方「不存在外交談判的空間」。

柬埔寨前任總理、現擔任參議院議長的洪森指出：「柬埔寨想要和平，但柬埔寨被迫為了捍衛領土而反擊。」他也強調，柬國軍方在衝突中表現克制，但為了自衛而不得不開火。

泰柬雙方於7月因領土爭端爆發嚴重衝突，之後在美國總統川普及馬來西亞首相安華斡旋下達成停火協議。然而11月泰國指責柬國違反停火協議，在邊境埋設新地雷，導致多名泰軍士兵在巡邏時被炸傷，因此宣布暫停實施停火協議。