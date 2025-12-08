泰柬邊境又交火！ 互控違反和平協議 泰出動F-16轟炸

泰軍出動戰機攻擊柬國境內目標。（示意圖／翻攝unsplash）





沉寂多時的泰柬邊境衝突，又爆發出新的交火。泰柬軍隊相互指控，雙方在泰國邊境地區主動攻擊對方，泰軍還出動F-16戰機攻擊柬國境內目標。這次的交火事件，有可能變成長期對抗，距離兩國簽署和平協議，還不到兩個月。

沉寂多時的泰柬邊境衝突，戰火再起。泰國東部與柬埔寨交接的四色菊府以及烏汶府，當地駐守的泰軍，從7號開始，連續兩天與柬埔寨軍隊交火，首先是在7號下午，泰國軍方指控，正在四色菊府進行道路維修的部隊，遭到柬軍開槍攻擊，邊境居民也在第一時間收到手機簡訊警報，雙方衝突在8號進一步升高。泰軍表示，清晨五點多左右，烏汶府泰軍遭到柬軍開槍射擊，七點多又二度交火，造成泰軍1死4傷，上午八點零九分左右，泰軍出動F-16戰機，對柬軍陣地進行轟炸。

泰國軍方發言人文泰：「泰軍按照我們的應對策略進行報復，重點打擊對泰國發動攻擊的軍事目標。」

柬軍則指責，泰軍違反停火協議，率先開火。

邊境又開火，苦的是老百姓，柬埔寨一所小學學生，被緊急通知停課，小學生加快腳步撤離，現場一片混亂，泰國的一所醫院，也因為接近兩軍交火區域，在深夜被通知疏散。

網路上流傳多段畫面，顯示柬軍整頓裝備，而且在主要道路上集結重型坦克，泰軍則動用F-16戰機轟炸柬軍目標，諷刺的是，美國總統川普還自誇，在十月底促成泰柬和談，沒想到維持不到兩個月，就瀕臨破局。

