泰柬邊境又交火！ 泰出動F-16戰機空襲、撤離7成居民





泰柬邊境又爆發衝突！根據《CNN》報導，泰柬雙方今（8）日清晨互控對方破壞停火，據泰媒報導，2名泰國士兵在交火中受傷，其中1人腿部中彈，1人胸部中彈。而泰國軍方稍早證實，已派出戰機空襲柬埔寨軍事據點。

泰國軍方表示，柬埔寨軍隊於8日凌晨3時在邊境多處開火挑釁，隨後又攻擊泰方阿努蓬基地，目前邊境城鎮已有約7成居民被緊急撤離。

泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）表示，泰軍已部署F-16戰機進行空中支援，將對崇安瑪地區（Chong An Ma）隘口一帶、Prasat Khana地帶，以及普里維希神廟（Preah Vihear）附近的電台塔設施等3處目標進行空襲。

而柬埔寨軍方則反控泰軍於清晨5時率先攻擊，並批評泰方「多日挑釁」導致局勢惡化。

今年泰柬雙方曾在7月爆發5日軍事衝突，造成數十人喪生、約20萬人流離失所。雖然雙方領袖於7月28日達成初步停火，並在10月底簽署和平協議。但隨著最新空襲行動爆發，和平協議恐走向破裂。

