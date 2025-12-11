泰柬邊境戰事持續 50萬人撤離家園

泰柬邊境衝突進入第4天，傷亡人數持續攀升。柬埔寨宣稱已有至少9名平民喪生、20 人受傷；泰國則表示已有 4 名士兵陣亡、68 人受傷。隨著戰火擴大，兩國共有至少50萬民眾被迫逃離家園，泰國邊境寺廟的僧侶也必須撤離避難。相較泰國在邊境開設了數百個收容中心，柬埔寨民眾的處境更克難，有些農民只能開著家中的拖拉機，載上全家人和簡單裝備，在河岸邊設法安頓下來。

生起火堆取暖煮食，孩子們就在一旁玩耍，農用拖拉機、木頭和帆布，搭起的簡易棚架，就是他們的棲身處。

廣告 廣告

流離失所的民眾 千達：「住在這裡真的很辛苦，和家裡差太多了 根本睡不好，沒有睡墊和蚊帳，也沒毯子蓋 真的很冷。」

泰柬邊境衝突持續升級，數以萬計的民眾，再度逃離家園。

流離失所的民眾 薩朗：「我們逃跑時 ，已經打得很激烈，我非常擔心被擊中，孩子們和大人可能都會喪命。」

薩朗的父親才剛動完手術，拖著虛弱的身體一路顛簸，倉促逃離，許多家庭根本沒帶糧食，只能從河裡取水捕魚，暫時餵飽孩子。來到泰國，逃離家園的民眾，處境至少沒那麼克難。

美聯社記者 哈爾默：「這裡是邊境數百個臨時庇護所之一，這間在素林府 安置了約 550 人，環境很簡陋 但至少能運作，物資和食物都充足，孩子們也能玩耍。」

雖然能遮風避雨，也不必擔心餓肚子，卻總有放不下的牽掛，對她來說，是家中的13隻貓狗，還有鴨子和牛群。

流離失所的民眾 荷木霍：「我希望這一切快點結束，我想念我的寵物 我真的，非常擔心家裡所有動物，沒辦法形容這種心情。」

除了老百姓，出家眾也被捲入世俗戰火，從泰柬邊境上的 帕丹隆 佛法寺， 往北 逃到100多公里外的森林裡，暫且藏身在 帕西 薩姆蘭寺。

泰國僧侶 特查普尼奧：「我們能做的不多，只能帶領僧侶誦經，為駐守邊境的士兵和軍官祈福，希望他們平安。」

流離無依的痛、愛別離的苦，承受最深傷害的，永遠是無辜的百姓，願和平早日到來，讓被迫離散的眾生，早日回家。

更多 大愛新聞 報導：

關懷下水道無名英雄 啟善念竹筒匯愛

