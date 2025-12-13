泰柬邊境戰火再燃 泰國誓言打到安全為止

▲泰國與柬埔寨再度於邊境爆發衝突。圖為遭到柬埔寨砲擊而受損的泰國房屋。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 泰國與柬埔寨近來情勢再度升溫。儘管美國總統川普12日表示他以居中協調達成新的停火協議，但在數小時之後，泰國戰鬥機仍對目標發動空襲。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）更進一步否認停火協議，並誓言將繼續在與柬埔寨有爭議的邊界上戰鬥；而柬埔寨政府也宣布，全面關閉與泰國之間的邊境通關。

綜合路透社、法新社等外媒報導，這場泰柬之間的暴力衝突，源於雙方對一條長達800公里、劃定於殖民時期的邊界長期存在爭議，已迫使兩國約50萬人流離失所。

川普曾在去年十月居中協調泰柬邊境爭端中的停火協議，在此次衝突發生之後，他於12日與阿努廷和柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）通話，並表示他們已同意「停止所有射擊」。

然而，兩國領導人在與川普通話後的聲明中，都沒有提及任何協議。對於停火說法，泰國總理阿努廷13日強調，他與川普12日通話時，對方並未提及任何停火安排，雙方也未就此進行討論。

阿努廷表示，泰國將「繼續採取軍事行動，直到我們認為我們的領土和人民不再受到傷害和威脅為止」。

洪馬內13日在臉書發表聲明表示，他歡迎馬來西亞總理 安華（Anwar Ibrahim）提出的建議，自13日傍晚起停止敵對行動。

身兼東協（ASEAN）10國輪值主席的安華在臉書貼文中呼籲雙方，「避免任何進一步的軍事行動，包括使用武力或武裝部隊前推」。他表示，將派遣一支由馬來西亞國防軍司令率領的東協觀察團進駐邊境，美國政府也將提供衛星監控能力。

不過，阿努廷在回應媒體詢問馬來西亞提案時強調：「目前沒有任何停止行動的協議。」

泰國外交部長在記者會上表示，泰國願意配合觀察團行動，但任何停火都必須先進行談判。

他說：「在戰事仍持續之際，我們不能單方面宣布停火。」

自8日以來，柬埔寨和泰國一直在邊界上多個地點進行交火，並使用了重型武器，這是自去年七月為期五天的衝突以來最激烈的戰鬥之一。在去年10月川普居中協調，雙方暫時停火。

不過在一名泰國士兵於邊界被地雷炸傷後，曼谷當局稱這些地雷是柬埔寨新布設的，並在上月暫停停火。

泰國國防部指出，本週至少已有25人因衝突喪命，其中包含13日在邊境地區陣亡的4名泰國士兵。

