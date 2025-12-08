泰柬邊境戰火再起！泰國總理授權軍方「全力反擊」 邊境641校急停課

泰柬邊境戰火再起。（示意圖／達志／美聯社）

泰國與柬埔寨10月26日曾在美國總統川普（DonaldTrump）的調停下，於馬來西亞簽署和平協議，不料今天（8日）兩國邊境戰火再起，情勢持續升溫。泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）中午聯同三軍指揮官，透過泰國聯合電視網發表全國電視聲明，正式授權軍方展開反擊，全力維護國民安全及捍衛國家主權。

綜合《曼谷郵報》（Bangkok Post）等泰媒報導，阿努廷表示，泰柬邊境多個地區自7日起發生武裝衝突，政府全程密切監控局勢，泰國始終致力於依據國際法保護國家主權及領土完整，並合法行使自衛權。國家安全委員會今日召開會議，決議在必要時採取相關軍事行動。

阿努廷對泰國武裝部隊表示高度信任，強調軍方行動謹慎，遵循交戰規則及人道原則，確保平民安全及邊境秩序。政府同時關切受衝突影響的邊境居民，已下令提供全面援助，包括臨時住宿、飲食、飲用水、醫療照護及基本生活福利，確保撤離民眾生活安全。

為應對邊境局勢升級，教育部長納魯蒙（Narumon Pinyosinwat）宣布，柬埔寨邊境5省的學校臨時停課，包括素林府145所、四岐省170所、烏汶府54所、武里南府127所及沙凱奧府147所，並撤離受威脅的學生及居民。教育部將視情況決定是否延長停課或啟用線上教學，並要求各校嚴格遵守安全措施。

報導指出，泰國烏汶府週一遭柬埔寨軍隊開火，造成2名泰國士兵喪生、8人受傷，其他攻擊事件也在武里南府及素林府發生。泰國軍方已展開反擊，派遣F-16戰機攻擊柬方軍事設施。

阿努廷重申，泰國不尋求暴力，從未發起侵略，但絕不容許主權遭侵犯，將以理性、謹慎及和平、人道原則處理局勢。政府將持續向民眾通報最新情況，確保國家安全、領土完整及民眾福祉，呼籲民眾信任政府與軍隊，支持軍方行動，共同維護國家安全。

