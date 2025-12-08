泰柬邊境戰火再起 40萬人撤離

泰柬邊境再次發生武裝衝突，情勢持續升溫。（路透）

本報綜合外電報導

泰國八日對鄰國柬埔寨發動空襲，雙方在爭議邊境地區再度爆發戰鬥，並互相指責對方挑起戰火。這波最新衝突目前造成四名柬埔寨平民及一位泰國軍人喪命。因局勢持續惡化，迫使泰柬邊境的醫院和學校暫時關閉，目前已有約四十萬名居民被迫撤離。

柬埔寨新聞部長涅帕達表示，泰國八日的攻勢「至少造成四名柬國平民喪生」，其中包含一名女子在普里維希省死於砲擊，另外三人則在奧多棉吉省因砲擊身亡，還有十幾名平民受傷，其中包含一名柬國新聞記者。光在奧多棉吉省至少就有一千一百五十七戶人家撤離至安全地區。

最新戰事已導致泰柬兩國數以千計平民逃離家園。泰國教育部下令關閉邊境六百四十一所學校

泰國總理阿努廷發表全國談話，強調政府已指示所有安全部門確保人民安全，並捍衛泰國主權，依情勢需要採取相應的軍事行動。

對於川普介入停火與安華呼籲雙方克制，阿努廷回應，無人有權要求泰國「保持克制或停止，我們早就過了那個階段」，「如果你希望（緊張）局勢平息，就叫侵略方停手」。