泰柬邊境戰火延燒！2國互控對方發動夜襲、射火箭砲

1名受傷的泰國士兵7日在泰國四色菊府，被抬往醫院。（圖／達志／美聯社）

泰國與柬埔寨今年10月26日曾在美國總統川普（Donald Trump）的調停下，於馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）簽署和平協議，沒想到泰國在11月10日宣布暫停履行協議後，2國又在前天（7日）爆發軍事衝突，今（9日）戰火仍持續延燒。

據泰國媒體《民族報》（The Nation）報導，9日上午4時50分，泰國第2軍區表示，柬埔寨部隊發動了新一輪行動，使用BM-21「冰雹」火箭砲，向泰國邊境一側4個地點發射火箭。

該報引用軍區聲明指出，泰方部隊「別無選擇，只能依照交戰規則進行回應」，以消除威脅、終止來襲火力，並保護邊境社區居民的安全。

《路透社》報導則稱，柬埔寨國防部稱，昨天晚上有2位平民遇害，使總死亡人數增至6人；而泰方則有1名士兵遇襲身亡。

對此，柬埔寨官方通訊社《柬埔寨新聞社》（AKP）在9日清晨的新聞稿中表示，泰軍整夜持續對柬埔寨主權領土發動攻擊，地點位於菩薩省（Pursat）威烏汶縣（Veal Veng）的「Thmar Da」軍區第5區域。

柬埔寨國防部發言人索切塔（Maly Socheata）中將表示：「國防部與柬埔寨皇家武裝部隊完全尊重並執行柬埔寨王國政府的各項決定，依照國際法以和平方式解決此問題。」

她補充：「同時，我們也準備好捍衛柬埔寨的主權、領土完整及人民安全，在任何情況下都不會允許任何國家非法侵犯我國領土。」根據《AKP》報導，柬埔寨方面還指控泰國部隊在9日清晨的攻擊中釋放有毒煙霧。

不到2個月前，泰國與柬埔寨才簽署聯合和平宣言，但雙方又在7日爆發激烈邊境衝突，多處傳出砲擊聲，多省居民匆忙撤離。雙方互指對方率先發動攻擊，並證實已出現傷亡。

泰國第2軍區表示，柬埔寨部隊7日下午2時16分對泰國東北部的四色菊府（Si Sa Ket）開火，造成2名泰國士兵受傷，迫使泰軍依照標準交戰程序還擊。

柬埔寨國防部發言人索切塔則表示，8日凌晨5時04分左右，泰國部隊對柏威夏省（Preah Vihear）攻擊柬埔寨陣地。

對此，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對柬埔寨與泰國重啟武裝衝突的相關報導深表關切，尤其是邊境地區出現空襲與重型裝備集結的情況，其發言人於8日表示。古特雷斯呼籲雙方充分利用各種對話機制，尋求持久且和平的解決方案。

