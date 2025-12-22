泰柬邊境戰火未歇! 中美相繼出手調停、東盟今召開緊急會議

泰軍戰機轟炸柬埔寨境內橋樑。 圖 : 翻攝自萬全

[Newtalk新聞] 據《環球網》引述外媒報導，截至 12 月 21 日，泰柬邊境的新一輪衝突已進入第 15 天，雙方在沙繳府、素林府及柏威夏寺周邊地區持續交火，衝突烈度遠超以往。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）於昨（21）日表示，泰國武裝部隊已控制大部分目標區域，並迫使柬方軍隊撤離，以免局勢再次升級。

泰國總理阿努廷表示，泰國武裝部隊已控制大部分目標區域，並迫使柬方軍隊撤離。 圖：翻攝自 騰訊網 新民晚報

據報導，這場衝突已造成嚴重的人道主義災難。據《央視新聞》引述柬埔寨國防部通報，柬埔寨平民死亡人數已升至 19 人（含一名嬰兒），另有 79 人受傷，迫使約 51.2 萬名民眾逃離家園；泰國則披露有 34 名平民死亡，約 40 萬人受影響。據中國西南交通大學教授錢亞旭發表文章分析，泰軍利用 F-16 戰機的制空權優勢，深入柬埔寨境內 70 公里實施轟炸，摧毀了暹粒省多處目標及重要橋樑；柬埔寨則以重武器回擊，並利用柏威夏寺周邊的地雷陣作為最後防禦屏障。而據消息，泰國海軍發言人隨後指責柬軍在達叻府使用地雷，導致一名泰國海軍陸戰隊士兵受傷，並稱此舉嚴重違反國際法。

柬埔寨國防部通報，柬埔寨平民死亡人數已升至 19 人（含一名嬰兒），泰國則有 34 名平民死亡。（泰柬戰爭示意圖） 圖：翻攝自X帳號@Fangliusy

中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍已於 18 日赴柬、泰進行調停。中國外交部長王毅也分別與兩國外長通話，強調當務之急是盡快停火止損。然而，據錢亞旭文章指出，局勢將因大國介入而更為複雜。柬埔寨首相洪瑪奈（Hun Manet）轉向美國尋求支持，美軍印太司令帕帕羅造訪金邊，美國海軍「薩凡納」號也重返柬埔寨港口。儘管美國總統川普宣稱促成停火，但泰方持續的空襲行動隨即「打臉」，且川普政府被指出對柬埔寨開出「採購十架波音飛機」、零關稅開放市場等條件，被視為「趁火打劫」。

馬來西亞總理安華(中)將再代表東盟輪值主席國主持泰柬停火協議。 圖 : 翻攝自牛彈琴

目前，據《馬新社》報導，東盟（ASEAN）外長特別會議將於今（22）日在馬來西亞吉隆坡召開，並由馬來西亞作為東盟輪值主席國身分主持。馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）呼籲雙方秉持對話精神平息局勢。泰國政府已指示外交部在會議上重申「維護主權」的立場，並要求柬方展現誠意配合邊境掃雷。

