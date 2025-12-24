泰柬邊境戰火重燃釀86死！停火談判今下午5點登場 近百萬人流離失所

在外交對話進行的同時，邊境的前線交火並未停歇。（翻攝自@KhaosodOnline X）

儘管泰國與柬埔寨近期爆發了激烈的武裝衝突，兩國仍決定將停火談判期限延長至27日。就泰柬局勢召開的東盟外長特別會議22日在馬來西亞首都吉隆坡舉行，強力呼籲停火後，雙方同意展開對話，但談判進程從一開始就充滿變數。

泰柬談判陷入了複雜的心理戰，雙方對於會談地點各執一詞。泰國主張依照輪替慣例，此次應在泰國東部的尖竹汶府舉行，並強調能夠確保與會人員安全；然而，柬埔寨副總理兼國防部長狄西哈則致函泰方，認為國境地帶戰鬥持續，基於安全考量，應移師至中立國馬來西亞的首都吉隆坡。

儘管柬方提議27日的部長級會議可改在柬埔寨拜林省舉行，但泰國國防部隨即表示拒絕，並強硬表態若實務層級無法在停火與除雷等核心議題達成共識，27日將不會舉行部長級會談，亦不會簽署任何合約。

柬媒報導，柬埔寨記者俱樂部（CCJ）主席布伊格引述曼谷一名消息人士指出，泰柬雙邊邊境委員會會議將今（24日）當地時間下午4時（台灣時間下午5點）在泰國尖竹汶府展開。

在外交對話進行的同時，邊境的前線交火並未停歇。柬埔寨國防部指控，泰國空軍在談判首日上午派遣F-16戰機向馬德望省投下多枚炸彈，顯示出局勢依然高度緊張。這場領土紛爭可追溯至1907年法國殖民時期留下的邊界劃分問題，雙方針對長達817公里的國境線已糾纏超過百年。雖然今年10月曾由美國總統川普介入調停並簽署協議，但隨後因地雷爆炸事件導致泰國廢除協議，戰火再度重燃。

這場持續超過兩週的衝突已造成嚴重的人道危機，目前兩國累計共有86人喪生，其中泰國佔65人，柬埔寨佔21人。更令人憂心的是，戰亂已導致兩國共計超過91萬名平民流離失所。國際社會正屏息關注27日的最終談判結果，這將決定該區域是否能迎來久違的和平，或是陷入更深層的武裝對抗。

